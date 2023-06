Figliomeni (Fd’I): successo per il progetto “Uniti nelle proprie Identità”, ora bisogna potenziarlo

“Ho accettato con molto piacere di relazionare ieri sera, 8 giugno 2023 al convegno di livello internazionale, incentrato sulla questione degli italiani all’estero e di come i nostri connazionali vivono il rapporto con la propria terra d’origine. Nella tavola rotonda, sapientemente moderata dall’amico e collega Fabio Federico ed a cui ha partecipato anche l’On. Nicola Carè, sono intervenuto sul rapporto dell’Europa con le regioni e soprattutto su quello delle Istituzioni con le Associazioni, in particolare quelle aggregazioni regionali che svolgono un ruolo fondamentale nella società e danno risposte ai cittadini. Nel ringraziare i presidenti e rappresentanti delle associazioni aderenti, Gemma Gesualdi e Pasquale Falduto per il Brutium – i Calabresi nel mondo, Irene Venturo per Associazione Pugliese di Roma, Aldo Rozzi Manin per i Veneti nel mondo, ho auspicato un potenziamento del progetto partendo da una federazione con le Associazioni delle altre regioni italiane”.

Un plauso speciale va al Rotary club Roma Circo Massimo – Distretto 2080, nelle persone della presidente Emanuela Signori e del governatore Guido Franceschetti, che, in collaborazione con il Rotary veneto di Schio – Thiene, ha organizzato ed ospitato l’evento a cui hanno presenziato numerosi soci e sostenitori”.

Lo dichiara Francesco Figliomeni, responsabile nazionale delle politiche sociali di Fratelli d’Italia e fondatore della onlus Planet Solidarietà.