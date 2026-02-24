Fiumicino da record: per il nono anno è il miglior aeroporto d’Europa. Oscar anche per Ciampino

Non è più una sorpresa, ma una solida conferma: il Leonardo da Vinci siede stabilmente sul trono dei cieli mondiali. Per il nono anno consecutivo, lo scalo di Fiumicino è stato eletto miglior aeroporto d’Europa nella categoria dei grandi hub (oltre 40 milioni di passeggeri).

Un primato sancito dagli Airport Service Quality (ASQ) 2025, i prestigiosi premi conferiti dall’associazione internazionale ACI World, che misurano il gradimento di chi l’aeroporto lo vive davvero: i viaggiatori.

Un punteggio storico: 4,64 su 5

A decretare il successo sono state le valutazioni di oltre 700mila passeggeri in 400 scali globali. Fiumicino non si è limitato a vincere, ha dominato la classifica europea con un punteggio record di 4,64, superando tutti i 124 aeroporti del continente e i grandi scali nordamericani.

Il Leonardo da Vinci ha fatto “filotto”, aggiudicandosi premi in tutte le sottocategorie previste:

Best Airport (Miglior scalo)

Most Dedicated Staff (Personale più dedicato)

Easiest Airport Journey (Viaggio più fluido)

Most Enjoyable (Aeroporto più piacevole)

Cleanest Airport (Aeroporto più pulito)

Il triplete di Ciampino

La festa di Aeroporti di Roma (AdR) si estende anche al G.B. Pastine di Ciampino. Per il terzo anno di fila, lo scalo dedicato ai voli low-cost e di Stato ha ottenuto il riconoscimento come miglior aeroporto nella categoria tra i 2 e i 5 milioni di passeggeri, portando a casa anche il premio per la dedizione del proprio staff.

55 milioni di passeggeri e lo sguardo al futuro

«Confermare la leadership per il nono anno consecutivo significa assumersi una responsabilità ulteriore», ha dichiarato l’AD di AdR, Marco Troncone, sottolineando il traguardo record di 55 milioni di passeggeri complessivi registrato nel 2025 tra i due scali. Troncone ha poi ribadito l’urgenza di procedere con il Piano di Sviluppo aeroportuale: «Una scelta non più rimandabile per rafforzare la connettività internazionale del Paese».

Anche il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha espresso grande soddisfazione: «Un risultato che certifica la qualità e l’efficienza garantita ogni giorno ai viaggiatori di tutto il mondo e che consolida la leadership della Capitale. Grazie ai lavoratori e al management per questo impegno costante».

La celebrazione ufficiale avverrà tra il 31 agosto e il 4 settembre a Istanbul, durante l’ACI World Airport Experience Summit, dove Roma salirà sul podio più alto dell’aviazione civile globale.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.