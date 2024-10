Fiumicino, devastata la palestra Happy Sport: i vandali in azione per la seconda volta in poche settimane

Un grave attacco ha colpito la palestra Happy Sport a Fiumicino, infliggendo un duro colpo all’ASD Atletica Villa Guglielmi. Ignoti hanno fatto irruzione nella struttura, rubando computer e attrezzature per la pesistica giovanile, devastando la segreteria e versando candeggina sul pavimento.

Questo è il secondo episodio di vandalismo che la palestra subisce in poche settimane, sollevando preoccupazioni tra i membri della comunità.

I danni sono stati considerevoli, non solo a livello economico ma anche sul piano morale. “Questi atti vandalici sono uno schiaffo a una comunità che si impegna ogni giorno per offrire uno spazio sicuro e formativo ai nostri giovani,” ha dichiarato con amarezza il presidente Ludovico Nerli Ballati.

“Chiediamo alle istituzioni e alla comunità di sostenerci in questo momento difficile. Non ci arrenderemo, continueremo a lottare per i ragazzi che si allenano nella nostra palestra.”

Nonostante il grave danno subito, l’ASD Atletica Villa Guglielmi ha confermato che domani le lezioni di ginnastica posturale riprenderanno regolarmente, dimostrando una resilienza ammirevole.

“Prenderemo tutte le misure necessarie per proteggere la nostra sede, inclusa l’installazione di telecamere e sistemi di allarme,” ha aggiunto Ballati, sottolineando che l’organizzazione non si fermerà davanti alle avversità.

Solidarietà all’ASD Atletica Villa Guglielmi è giunta da diversi consiglieri della Lista Civica Ezio, del Partito Democratico e di Sinistra Italiana, che hanno espresso il loro sdegno per l’accaduto.

“Non possiamo permettere che simili atti minaccino la sicurezza e la serenità di chi frequenta questa struttura. È tempo che le istituzioni intervengano con fermezza per restituire sicurezza e decoro a questa zona,” hanno affermato, chiedendo un’attenzione particolare all’area intorno allo stadio Cetorelli, che da troppo tempo è ostaggio di vandalismi.

La comunità si unisce all’appello di Nerli Ballati, affinché vengano adottate misure di protezione efficaci, come l’installazione di telecamere e sistemi di allarme.

“Sosteniamo con determinazione la missione dell’ASD di non arrendersi di fronte a queste difficoltà e di continuare a garantire attività sportive in un ambiente sano e sicuro,” hanno concluso i consiglieri, ribadendo l’importanza di strutture come la palestra Happy Sport nel tessuto sociale di Fiumicino.

