Fognature Fosso dell’Osa, proseguono lavori Acea

Incontro pubblico con i residenti di Fosso dell’Osa per un aggiornamento sullo stato dei lavori per la realizzazione della rete idrica che Acea Ato2 sta compiendo nell’area del Municipio VI.

All’incontro hanno partecipato l’Assessora ai Lavori pubblici di Roma Capitale Ornella Segnalini, la Presidente dell’assemblea capitolina Svetlana Celli, il Presidente della Commissione LlPp Antonio Stampete, il consigliere del Municipio VI Flavio Mancini e i tecnici del Servizio idrico integrato.

L’incontro ha avuto l’importante scopo di informare gli abitanti riguardo all’avanzamento dell’opera e di sollecitarli a fare la domanda di allaccio alla rete, operazione fondamentale per la conclusione dei lavori.

L’intervento, avviato lo scorso marzo grazie alla sinergia tra gli Assessorati all’Urbanistica e ai Lavori Pubblici di Roma Capitale ed eseguito da Acea Ato2, consentirà dopo oltre dieci anni di attesa, agli oltre 1.100 residenti del quartiere, di avere acqua potabile e rete di smaltimento delle acque piovane.

A oggi sono stati realizzati circa 2.060 metri di condotta idrica (Via Cartoceto, Via Mogliano, Via Piobbico, Via Tavullia, Via Cartoceto, Via Offida, Via Moresco e Via Montelabbate). Le strade dove attualmente la condotta è già in esercizio, e dove è stato già ottenuto il Nulla Osta igienico sanitario dell’ASL, sono: – Via Cartoceto – Via Tavullia – Via Mogliano – Via Piobbico e pertanto sulle stesse è possibile procedere all’allaccio delle nuove utenze che verranno presentate.

Nelle prossime settimane verranno collaudate e messe in esercizio le restanti vie. Il costo complessivo dei lavori è di 1,5 milioni di euro di fondi dell’ACRU Fosso dell’OSA, versati dai cittadini residenti per i condoni e permessi di costruire rilasciati nel tempo e destinati alla realizzazione di opere pubbliche nel territorio di pertinenza.

“I lavori per la realizzazione di queste indispensabili opere di urbanizzazione proseguono nei tempi previsti: è un risultato importante a cui siamo arrivati dopo mesi di lavoro. In questo percorso la collaborazione con Acea Ato2 è stata fondamentale.

È importante, adesso, che tutti i residenti interessati facciano la richiesta di allaccio alla nuova rete idrica: solo così, infatti, potremo sanare realmente questa incredibile situazione. Inoltre, solo con la conclusione dei lavori sarà possibile provvedere alla sistemazione delle strade private di cui è possibile prendersi carico solo con la conclusione dei lavori.

Ringraziamo la presidente Celli per il costante lavoro sul territorio e il presidente Stampete per il sostegno. Adesso è importante percorrere insieme l’ultimo miglio in cui la partecipazione dei residenti è fondamentale” dichiarano l’Assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia e l’Assessora ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini.

