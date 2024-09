Fondazione MAXXI senza guida: le manovre per il nuovo presidente dopo le dimissioni di Giuli

La recente nomina di Alessandro Giuli a Ministro della Cultura, che ha preso il posto di Gennaro Sangiuliano, ha scatenato una serie di eventi importanti per la Fondazione MAXXI. Il 6 settembre, l’ex presidente del MAXXI, scelto da Sangiuliano stesso a dicembre 2022, ha dovuto lasciare l’incarico per assumere il nuovo ruolo di ministro.

Un passaggio obbligato dopo le dimissioni irrevocabili di Sangiuliano, conseguenti allo scandalo rivelato dall’imprenditrice Maria Rosaria Boccia, con la quale Sangiuliano ha ammesso di avere avuto rapporti più personali che professionali.

Con l’uscita di scena di Giuli, il posto di presidente della Fondazione MAXXI resta vacante e non sembra ancora esserci una soluzione ufficiale. Raffaella Docimo, odontoiatra e docente presso l’Università di Tor Vergata, attuale componente anziana del consiglio della Fondazione, sembra pronta a rinunciare al suo ruolo di reggente fino alla nomina di un nuovo presidente.

La sua candidatura era stata al centro dell’attenzione mediatica, con “Repubblica” e “Dagospia” che hanno messo in luce il suo profilo e le sue connessioni personali.

Raffaella Docimo, originaria di Napoli, è amica di lunga data di Gennaro Sangiuliano, con cui ha condiviso i banchi di scuola. Nominata nel Cda della Fondazione MAXXI su indicazione dell’ex ministro, Docimo aveva tentato di entrare nel Parlamento Europeo con Arianna Meloni nel collegio del Sud Italia, ma senza successo, raccogliendo 35.000 preferenze.

È durante uno dei suoi eventi elettorali che sembra sia avvenuto l’incontro tra Sangiuliano e l’imprenditrice Boccia, la quale ha rivelato pubblicamente di avere avuto accesso a documenti e ambienti ministeriali, partecipando anche al G7 Cultura come “consulente” non ufficiale.

In questo momento cruciale, Alessandro Giuli deve trovare una figura capace di guidare la Fondazione MAXXI verso una nuova fase. Secondo le ultime indiscrezioni della stampa, Maria Bruni, conosciuta come Emanuela, sembra essere la candidata principale per il ruolo.

Membro del consiglio direttivo, giornalista professionista e attuale capo ufficio stampa dell’Ordine degli Architetti di Roma e provincia, Bruni ha anche ricoperto ruoli di rilievo come ex consigliera comunale a Frascati e ha accumulato esperienze significative presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e vari ministeri come dirigente e consulente alla comunicazione.

