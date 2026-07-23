Formazione e lavoro nel Lazio, maxi investimento da 94 milioni di euro: al via il nuovo bando GOL

Una svolta strutturale nelle politiche attive del lavoro e nella formazione professionale sul territorio regionale.

La Regione Lazio ha pubblicato il nuovo avviso pubblico dedicato al potenziamento del Programma GOL (Garanzia Occupabilità dei Lavoratori), mettendo in campo risorse finanziarie per 94.287.998,90 euro.

Il bando segna una riforma profonda nelle modalità di erogazione dei fondi: viene superato il modello dei “singoli corsi” scollegati tra loro per fare spazio a Piani formativi complessi e integrati, orientati alle reali richieste di manodopera qualificata espresse dalle imprese e alla transizione digitale.

La novità: Piani formativi a rete di 24 mesi

Ogni Piano formativo avrà una durata massima di 24 mesi e non si limiterà alla sola lezione in aula o in laboratorio, ma prenderà in carico l’utente attraverso una filiera completa di servizi:

Presa in carico ed orientamento: profilazione e bilancio delle competenze iniziale;

Formazione su misura: corsi calibrati e sviluppo intensivo delle competenze digitali;

Accompagnamento all’inserimento: servizi per il ricollocamento e supporto all’autoimpiego o alla creazione d’impresa.

I percorsi saranno gestiti esclusivamente da associazioni temporanee (ATI/ATS) formate da enti accreditati sia per la formazione sia per i servizi al lavoro, in modo da garantire un collegamento diretto con le imprese.

“L’avviso introduce un sistema fondato sul concetto di rete, capace di integrare la formazione con i reali fabbisogni del mercato del lavoro. Ogni percorso sarà personalizzato e comprenderà anche lo sviluppo delle competenze digitali, ormai indispensabili in tutti i settori produttivi.

Il Programma GOL guarda al futuro perché investe sulle persone. L’obiettivo non è soltanto sostenere chi cerca occupazione, ma valorizzare il capitale umano, riducendo la disoccupazione con percorsi che mettono al centro dignità, formazione e lavoro.” Alessandro Calvi, Assessore al Lavoro, Formazione e Ricerca della Regione Lazio.

I settori target e le 5 filiere d’intervento

I Piani formativi si concentreranno nei comparti strategici dove la richiesta di personale qualificato nel Lazio è più marcata, tra cui:

Agricoltura, silvicoltura e pesca

Meccanica, impiantistica e manutenzione

Trasporti e logistica

Servizi digitali e terziario avanzato

Servizi sociosanitari e alla persona

Turismo e accoglienza

L’offerta sarà articolata in cinque diverse filiere d’intervento: reinserimento lavorativo, aggiornamento delle competenze (Upskilling), riqualificazione professionale (Reskilling fino a 600 ore), lavoro e inclusione sociale e ricollocazione collettiva.

Chi può beneficiare dei corsi e scadenze

L’intervento è rivolto ai cittadini residenti o domiciliati nel Lazio che rientrano nelle fasce tutelate dal Programma GOL: percettori di ammortizzatori sociali o sostegni al reddito (NASpI, ADI), disoccupati di lunga durata, giovani NEET, donne in condizioni di svantaggio, persone con disabilità, lavoratori over 55 e lavoratori a basso reddito (working poor).

Lo sportello telematico per la presentazione delle candidature da parte degli enti accreditati aprirà ufficialmente il 27 luglio 2026 e rimarrà attivo a sportello fino ad esaurimento delle risorse stanziate.

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