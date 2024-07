Francesca Romana Marziali vince il concorso canoro Funny Festival di Campagnano

Domenica 7 Luglio si è svolta la XXIa edizione dello storico concorso canoro Funny Festival di Campagnano che ogni anno attira centinaia di artisti della voce da tutta Italia.

Ancora una volta l’imponente macchina organizzativa è stata affidata ad Anna Maria Cesi e Carlo Ottavianelli che hanno portato in scena uno spettacolo di altissimo livello coadiuvati dalla band “Dove e Quando” che ha accompagnato, dal vivo, tutti i concorrenti in gara.

Nella sezione Under, dedicata ai giovani sotto i 25 anni, ha trionfato la bravissima Francesca Romana Marziali, laureanda in Musicologia, cantante e pianista professionista che con la sua convincente interpretazione di “Amoreunicoamore” di Mina ha lasciato con il fiato sospeso pubblico e giuria che ha decretato la sua vittoria con una valanga di dieci durante la votazione pubblica (per la precisione la giuria tecnica le ha assegnato quattro 10 e un 9 hanno mentre la giuria di qualità le ha dato cinque 10).

Francesca Romana Marziali

Francesca nasce a Roma nel quartiere Colli Aniene e sin da giovanissima si appassiona alle arti musicali ed in particolare al pianoforte ed al canto tanto da diplomarsi al liceo musicale Giordano Bruno mentre frequentava varie realtà musicali di zona, sempre appoggiata dai genitori e dalla famiglia tutta.

Il suo talento la porta presto a frequentare l’Accademia professionale di canto e spettacolo Totti Vocal Studio di Roma diretta dal noto M° Alfredo Totti che ben presto le fa calcare importanti palchi come solista e nel 2022 le propone di diventare sua assistente.

Da allora sono stati molti i concorsi dove Francesca si è imposta con carattere e numerosi gli eventi dove è stata richiesta la sua partecipazione come voce solista.

Francesca è quindi una giovane ma già solida realtà nel panorama romano della vocalità e della musica tutta. Complimenti Francesca!

