Frida Kahlo e il cuore del Messico: serata evento all’Ambasciata a Roma

Una serata all’insegna dell’arte, della passione e dell’identità messicana nel cuore della Capitale. Venerdì 20 febbraio alle ore 18.30, l’Ambasciata del Messico a Roma (via Lazzaro Spallanzani 16) ospiterà un evento speciale dedicato alla cultura del Paese latinoamericano e alla sua icona più celebre: Frida Kahlo.

Un appuntamento che promette di trasformarsi in un vero viaggio tra musica, teatro e suggestioni visive.

Il ritmo dei Mariachi Roma

Protagonista musicale della serata sarà il rinomato gruppo Mariachi Roma, pronto a portare sul palco l’energia travolgente della tradizione messicana.

Trombe squillanti, chitarre vibranti e melodie cariche di emozione accompagneranno il pubblico in un’esperienza sonora intensa e coinvolgente, capace di evocare atmosfere festose e nostalgiche allo stesso tempo.

L’omaggio teatrale a Frida Kahlo

Momento centrale dell’evento sarà l’interpretazione dell’attrice Jessica Ferro, che renderà omaggio alla figura di Frida Kahlo attraverso una performance teatrale dedicata alla sua vita, alla sua arte e alla sua straordinaria forza espressiva.

La regia è affidata a Ottavio Buonomo, noto per la sua capacità di costruire narrazioni sceniche coinvolgenti e raffinate, mentre i costumi firmati da Cecilia Velez — ispirati alle opere e allo stile inconfondibile della pittrice — contribuiranno a ricreare l’universo cromatico e simbolico dell’artista.

Un viaggio nella cultura messicana

Non solo spettacolo, ma un’autentica immersione culturale. La serata intende celebrare l’eredità di Frida Kahlo come simbolo di resilienza, identità e libertà creativa, offrendo al pubblico romano un assaggio della ricchezza culturale del Messico contemporaneo.

Un’occasione unica per vivere, un’esperienza che unisce musica, teatro e arte in un racconto corale e coinvolgente.

Per informazioni e prenotazioni: culturaita@sre.gob.mx

Un invito aperto a tutti gli amanti dell’arte e della cultura internazionale per una serata che promette emozioni, colori e suggestioni indimenticabili.

