Fumata grigia al ‘Santa Lucia’, l’incontro del 5 settembre lascia il futuro in bilico

Il 5 settembre, si è svolto l’incontro tra Fondazione Santa Lucia, Governo, Regione Lazio e sindacati che ha emesso una fumata grigia, tendente al nero, senza risolvere i nodi cruciali della crisi che sta colpendo la clinica romana.

Il vertice ha visto protagonista un ennesimo confronto su una crisi che ha già visto l’erogazione di 11 milioni di euro da parte del Governo per saldare gli stipendi arretrati.

Ora, la Fondazione è di fronte a una scelta decisiva: vendere ai privati o accettare l’opzione di un’amministrazione straordinaria proposta da Regione e sindacati, con l’obiettivo di creare una partnership pubblico-privato per rilanciare l’azienda, un’eccellenza sanitaria nel Lazio e oltre.

Dopo l’incontro del 5 settembre, però, la situazione rimane ingarbugliata.

Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha descritto l’incontro come “molto teso” e ha ribadito con fermezza che per la Regione Lazio la soluzione ottimale è l’amministrazione straordinaria.

“Non vediamo alternative”, ha dichiarato ai giornalisti, aggiungendo che sia il Governo che la Regione desiderano un nuovo soggetto pubblico che possa rilevare il Santa Lucia.

La proposta era già sul tavolo il 7 agosto, e oggi, a distanza di un mese e con 11 milioni di euro in più, la Fondazione non ha ancora preso una decisione definitiva. “Martedì aspettiamo una risposta chiara dalla fondazione”, ha confermato Rocca. “Siamo pronti a intervenire, e nella conversione del decreto legge Omnibus, la Regione è pronta a creare un veicolo giuridico per acquisire la Fondazione Santa Lucia”.

Il governatore del Lazio appare preoccupato, anche se cerca di non mostrarlo. La tensione è palpabile anche tra i sindacati. Natale Di Cola, segretario della Cgil Roma e Lazio, ha dichiarato all’agenzia Dire: “L’amministrazione straordinaria non è ancora stata accettata. Senza una soluzione, intensificheremo le mobilitazioni.

Tra 72 ore sapremo se ci saranno sviluppi, anche perché il provvedimento Omnibus in Parlamento potrebbe portare nuove risorse e modifiche.

Siamo molto arrabbiati e la nostra pazienza sta per esaurirsi”. Alberto Civica, segretario Uil Roma e Lazio, ha commentato: “L’incontro non è andato come speravamo, ma come previsto.

L’Esecutivo è rimasto compatto nel volere una gestione del Santa Lucia. I sindacati e le Istituzioni hanno fatto la stessa richiesta, ma la proprietà continua a chiedere tempo. Il rischio è che la situazione si aggravi ulteriormente.”

