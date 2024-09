Furti e vandalismi nei nidi: il Municipio V chiede urgentemente videosorveglianza per salvaguardare le scuole

Con l’avvio del nuovo anno educativo, il Municipio V si trova ad affrontare una recrudescenza di furti e atti vandalici nelle scuole dell’area, trasformando la sicurezza degli istituti in una priorità assoluta.

Tra le strutture più colpite, il nido “I giocosi anatroccoli” in via Prenestina 490 è stato nuovamente devastato nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 settembre, mentre “L’albero azzurro” in via delle Mandragore continua a essere un bersaglio per ladri e vandali, anche a causa della sua vicinanza al parco Madre Teresa di Calcutta, un’area tristemente nota per il degrado.

Di fronte a questa emergenza, il presidente del Municipio V, Mauro Caliste, e l’assessora alla Scuola, Cecilia Fannunza, hanno avanzato una richiesta urgente di finanziamenti alla Regione Lazio per l’installazione di sistemi di videosorveglianza presso i due nidi più bersagliati.

Questa iniziativa è stata formalizzata tramite la partecipazione al bando regionale “Sicurezza in Comune”, un’opportunità che mira a migliorare la protezione degli spazi pubblici attraverso tecnologie moderne.

Tuttavia, la somma totale di due milioni di euro messa a disposizione dalla Regione è divisa tra le province, con Roma e i comuni dell’area metropolitana che ricevono solo 495.138 euro.

Questo importo esiguo ha limitato la possibilità di estendere il progetto ad altri nidi, nonostante esistano ulteriori strutture che necessiterebbero di simili interventi. “Vista l’allocazione limitata dei fondi, abbiamo potuto includere solo due nidi nel nostro progetto,” spiegano Caliste e Fannunza.

Per il Municipio V, proteggere questi ambienti educativi non è solo una questione di sicurezza, ma un imperativo sociale. “Questi spazi sono vitali per le famiglie e i bambini della nostra comunità,” affermano.

“Speriamo che la Regione approvi la nostra proposta e fornisca i fondi necessari per rafforzare la sicurezza. Inoltre, ci auguriamo che in futuro vengano stanziati ulteriori finanziamenti per affrontare la microcriminalità e supportare le scuole, le famiglie e il personale educativo.”

In aggiunta, entro la fine di settembre, è previsto l’attivamento di un protocollo per collegare gli allarmi delle scuole al Numero Unico per le Emergenze (NUE). Caliste e Fannunza hanno richiesto che questo sforzo includa anche un potenziamento dei controlli nelle aree più vulnerabili, al fine di arginare i danni causati dai recenti episodi di vandalismo e furti che stanno mettendo a dura prova le scuole e le famiglie della zona.

