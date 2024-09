Genoa-Roma: le probabili formazioni e dove vederla in tv

Domenica 15 settembre, alle ore 12:30, il Genoa sfiderà i giallorossi allo stadio Marassi per la quarta giornata di Serie A.

La Roma, ancora in cerca del primo trionfo stagionale, affronta questa partita dopo due pareggi e una sconfitta. Finora hanno messo a segno un solo gol e questa partita rappresenta un’importante opportunità per svoltare.

Le ultime in casa Roma:

Daniele De Rossi è pronto a schierare il nuovo arrivato, Mario Hermoso, dal primo minuto. L’ex difensore dell’Atletico Madrid guiderà la linea difensiva, che sarà completata da N’Dicka e Mancini. Hummels inizierà inizialmente in panchina.

A centrocampo, Cristante e Kone sono confermati come titolari, mentre Pellegrini e Baldanzi si contendono l’ultimo posto, con il secondo leggermente favorito.

Paredes partirà dalla panchina e c’è incertezza sulla convocazione di Le Feè. Sugli esterni, Saelemaekers sarà schierato a destra e Angelino a sinistra.

In attacco, Dovbyk sembra vicino al recupero e potrebbe partire titolare. Dybala e Soulè, reduci dalle recenti fatiche con l’Argentina, potrebbero alternarsi, con Shomurodov pronto a entrare a partita in corso. Svilar, come al solito, sarà il portiere titolare.

Le ultime in casa Genoa:

Messias è fuori causa per infortunio. L’attacco sarà quindi guidato da Pinamonti e Vitinha. In mezzo al campo, l’ex Lazio Badelj sarà affiancato da Malinovskyi, con l’intento di mettere in difficoltà il centrocampo della Roma.

Genoa-Roma, le probabili formazioni :

Genoa (3-5-2): Gollini; Vogliacco, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Martin; Pinamonti, Vitinha. All.: Gilardino

Roma (3-5-2): Svilar; Mancini, Hermoso, N’Dicka; Saelemaekers, Kone, Cristante, Baldanzi, Angelino; Dybala, Dovbyk. All.: De Rossi

Genoa-Roma, dove vedere la partita:

La partita fra Genoa e Roma sarà trasmessa in esclusiva su Dazn.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙