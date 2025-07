“Geologia Ambientale nel Lazio” a cura di Daniele Baldi, Eugenio di Loreto e Lorenzo Manni

Venerdì 18 luglio 2025, nella Sala della Protomoteca del Campidoglio, sarà presentato il volume a cura di Daniele Baldi, Eugenio di Loreto e Lorenzo Manni “Geologia Ambientale nel Lazio” – Le dinamiche geologiche del territorio per un modello di gestione sostenibile, con il contributo di 106 autori per un totale di 45 articoli e 448 pagine, edito dalla Società Italiana di Geologia ambientale (SIGEA) – APS.

La Giornata di studi, organizzata dalla SIGEA-APS – Società Italiana di geologia ambientale e dall’Ordine dei Geologi del Lazio, si svolgerà dalle ore 8:30 alle 13:00, presso la Sala della Protomoteca del Campidoglio di Roma Capitale

Nel corso della giornata si parlerà anche del catasto dei geositi del Lazio che costituisce la Rete regionale per la tutela della Geodiversità, i cui criteri di funzionamento sono stati recentemente approvati con la DGR 20 febbraio 2025, n. 88, che rappresenta la premessa per la tutela della variabilità geologica che caratterizza la regione, dai grandi centri eruttivi del Lazio settentrionale e centrale, all’estesa dorsale dell’Appennino fino ai suoi gruppi litoranei degli Aurunci e degli Ausoni, dalle piane della Campagna Romana fino a quelle della Pianura Pontina e alle formazioni dell’Arcipelago Pontino.

Il programma della giornata di studi prevede una prima sessione dedicata ai rischi ambientali, nel corso della quale saranno approfonditi temi quali la siccità e i suoi impatti in centro Italia, il rapporto tra rischi ambientali e sicurezza delle infrastrutture e del territorio e i fenomeni di dissesto gravitativo di pendio di Roma Capitale.

La seconda sessione sarà dedicata alle risorse geologiche e affronterà diversi temi, dal Catasto dei geositi del Lazio, all’esplorazione geotermica.

Un intervento sarà dedicato all’interessante rapporto tra geologia e immaginario e illustrerà il caso del lago dell’ex SNIA-Viscosa.

La partecipazione al convegno è libera previa iscrizione entro il 14 luglio ore 12:00 al link geologilazio.it

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.