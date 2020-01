“Get Ready” a Roma Centocelle

Dopo le raccomandazioni e il programma di corsa della mattinata illustrata da Andrea Giocondi, Diego Camilli: “lungo/lento di scarico con allunghi/ripetute su ritmo maratona, ripetute di 3000, metri nel Parco di Centocelle (ex aeroporto di Centocelle), un allenamento per un totale di km 9,00

I numerosi atleti si sono mossi alle 10.00 da Piazza dei Mirti, dopo aver percorso il tratto di via dei Castani, transitando davanti alla chiesa di San Felice da Cantalice, guidati da Pierluigi Lops, dopo aver percorso il sottopasso della Casilina nei pressi della stazione di Centocelle, sono arrivati nel Parco di Centocelle, bello e interessante per gli allenamenti, una pista, piatta con terra battuta con la lunghezza di km 2,300.

Qui, dopo ulteriori informazioni, come da programma i partecipanti sono partiti per gruppo: per primi i più veloci e mano a mano gli altri fino al gruppo con l’andatura di 6,45 a minuto. Dopo tre km per tutti camminata fino al punto di partenza e di nuovo al via per altre due volte, al termine ritorno a Piazza dei Mirti dove gli atleti si sono rifocillati e hanno ritirato il proprio la zaino lasciato in precedenza nel deposito borse dell’organizzazione. Sono infine tornati a casa, felici anche di aver evitato la pioggia durante l’allenamento, pioggia caduta nella zona fino alle 8.30.

L’organizzazione dell’evento è dovuta all’Acea Run Rome The Marathon Get Ready, questo è il nome ufficiale degli allenamenti collettivi che si terranno in vista dell’indimenticabile esperienza di correre i 42,195 km domenica 29 marzo 2020.

Training gratuiti e aperti a tutti ma soprattutto per coloro che vorranno partecipare alla Run4Rome Relay, la maratona a staffetta per team da 4 persone. Neofiti o maratoneti esperti, veloci o lenti, tutti sono attesi e tutti possono partecipare.

Correre e allenarsi nella città eterna è privilegio per pochi, un’occasione da non perdere, ciascun allenamento, sarà considerato come un vero e proprio evento, una grande festa per i runner romani accompagnata da musica e dj di Radio Globo, con distribuzione di gadget e con la presenza dei selezionatissimi pacers ufficiali di Acea Run Rome The Marathon 2020.

Uno dei prossimi appuntamento del “Get Ready” sarà sabato 8 febbraio 2020 ore 10.00 a Ponte Milvio.