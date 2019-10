Già 3000 gli iscritti alla Roma Urbs Mundi 2019

Successo di partecipanti per la gara organizzata dal GSBRun. Quando mancano ancora alcuni giorni a domenica 20 ottobre, data nella quale è in calendario la 21ª edizione della Roma Urbs Mundi la 15 km organizzata dal GSBRun, le iscrizioni hanno fatto registrare un’impennata davvero significativa: è stato superato il muro dei 3000 pettorali già assegnati, ma tutto lascia presumere che il numero sia destinato a salire ancora con l’avvicinarsi dell’evento.

Il successo della Roma Urbs Mundi è certamente dovuto alla distanza, particolarmente gradita ai podisti romani e ai tanti che arriveranno da tutta la regione ed anche dal resto del Paese, ma anche alle tante novità che gli organizzatori hanno studiato per questa edizione.

LA STAFFETTA: Quella più significativa è quella che permetterà di partecipare a coppie alla gara. La prova a staffetta consente infatti di iscriversi in tandem, con il primo frazionista protagonista nei primi cinque chilometri del percorso, quelli più duri ed impegnativi, ed il secondo che dovrà completare il percorso cimentandosi nei restanti dieci fino a tagliare il traguardo insieme.

IL FITWALKING: Sullo stesso percorso della gara competitiva sarà inoltre possibile partecipare alla non competitiva, sempre con tempo certificato, aperta a tutti. Protagonisti anche i fitwalkers che potranno completare la prova camminando lungo i 15 km fino al tempo massimo di due ore.

Per tutti il piacere di correre (o camminare) nello scenario più bello del mondo nel cuore del centro storico di Roma, una cavalcata fra storia, cultura e bellezze artistiche.

IL VILLAGGIO : La partenza alle 8.30 da Viale delle Terme di Caracalla e L’arrivo all’interno dello Stadio Nando Martellini dove da venerdì 18 ottobre sarà allestito il Village dove verranno consegnati i pettorali a tutti gli iscritti e dove saranno possibili iscrizioni last minute al costo di € 20,00 (€ 18,00 per chi ha fatto le preiscrizione entro martedì 15) solo fino ad esaurimento pettorali (1-5000). La quota di iscrizione alla gara a staffetta è di € 20,00 per ogni coppia e € 25,00 al villaggio.

A tutti i partecipanti maglia tecnica Mizuno personalizzata per l’evento e medaglia per chi taglia il traguardo

La Roma Urbs Mundi gode del patrocinio di Roma Capitale e della Regione Lazio.

SOLIDARIETA’ PER LA PASSEGGIATA CON LA JOELETTE: Continua il cammino di GSBRun che ha sposato da qualche mese il progetto della SOD Italia Onlus per far vivere anche ai ragazzi in Joelette, l’emozione di partecipare ad un evento sportivo competitivo. Così saranno cinque gli equipaggi con le Joelette che prenderanno parte alla 15 km, una delle quali vedrà a bordo il neo medaglia di bronzo ai campionati Europei, Andrea Moccia. Già atleta noto al pubblico laziale, investito nel 2014 durante un allenamento e oggi costretto sulla sedia a rotelle. Le Joelette partiranno tre minuti prima della partenza ufficiale e anche loro avranno la loro gara competitiva, con tempo ufficiale e premiazione finale.

3000/5000 DI ANDREA E BABY SPRINTER: Come ogni anno la Roma Urbs Mundi sarà preceduta venerdì 18 ottobre dalla settimaedizione del Tremila di Andrea: gara in pista sulla distanza di 3000 o 5000 metri riservata agli atleti tesserati al GSBRun-Bancari Romani. Un tributo che ogni anno i Bancari Romani dedicano ad Andrea Moccia, sfortunato atleta che per tanti anni è stato una punta di diamante del team che, come in ogni edizione, sarà presente a bordo pista, insieme alla famiglia per salutare tutti i suoi amici.

Sabato 19 ottobre Baby Sprinters: mattinata dedicata ai più piccoli, da 0 ai 14 anni, che potranno provare l’emozione di calcare la pista dello Stadio di Caracalla cimentandosi su varie distanze (a seconda dell’età) sotto l’attenta guida degli istruttori del GSBRun.