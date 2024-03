Già aperte le iscrizioni per la Run Rome The Marathon del 16 marzo 2025

Roma e la sua maratona, un amore senza fine e senza limiti, sempre più grande e crescente, la dimostrazione domenica scorsa quando ben 15.185 runner provenienti da 129 nazioni del mondo hanno corso l’Acea Run Rome The Marathon sorridendo o piangendo ma sempre con il cuore in gola attraversando la città, da e fino al Colosseo, facendo diventare la maratona di Roma l’evento sportivo agonistico più partecipato di sempre in Italia. Insieme alla staffetta solidale Acea Run4Rome e alla stracittadina Fun Run In totale sui Fori Imperiali hanno partecipato ben 40mila persone.

Diversi i record di questo evento appena concluso che non si ferma, anzi riparte subito con ancora più voglia e più energia, con grandi sogni e altissime aspettative. Il livello dell’asticella si alza, così come l’adrenalina e su forte richiesta di centinaia di persone che hanno scritto in queste ultime ore l’annuncio è presto fatto: sono ufficialmente aperte le iscrizioni alla prossima edizione della Run Rome The Marathon che si terrà domenica 16 marzo 2025. Link iscrizioni

30° ANNIVERSARIO

Organizzata sempre da Infront Italy, Corriere dello Sport-Stadio, Italia Marathon Club e Atielle sarà un’edizione imperdibile, quelle da ‘ora o mai più’ ‘Io c’ero!’, sì perché il 16 marzo 2025 vi sarà la celebrazione del 30° anno di maratona a Roma e l’unicità del 2025, anno del Giubileo e così nell’insieme dei due fattori un successo certo.

Per questo bisogna esserci, fissarsi la data sul calendario fin da ora, maratoneti esperti dalle mille battaglie con il cronometro o neofiti che pensano di non avere il coraggio o la bravura per ambire al traguardo dei sogni. Sì può fare, Roma sarà speciale quel giorno, l’attesa sarà lunghissima ma non vana, Run Rome The Marathon promette tante nuove iniziative speciali e regalerà emozioni incredibili, sarà il momento di scrivere un’altra gloriosa pagina di storia fatta di migliaia di storie, perché ognuno dei partecipanti ha la sua motivazione per dire: “Sì, Roma mi attende”.

Run Rome The Marathon vivrà una giornata storica, con promesse lanciate e mantenute in questi anni dove si sono vissute emozioni incredibili e eventi mai avvenuti prima come il passaggio delle Frecce Tricolore o con l’Alba Edition con la sua eccezionale partenza al primo raggio di sole alle 6.45 del mattino.

Il 16 marzo 2025 ci saranno ancora centinaia di pacer a dare aiuto, consigli e assistenza, ci saranno il sorriso e la passione di 2500 volontari, ci saranno i ‘Senatori’, coloro che dal 1995 non hanno mai perso un’edizione, ci sarà l’Expo Village più bello delle maratone del mondo, ci saranno i Get Ready, gli allenamenti di gruppo, sia a Roma che in giro per il mondo perché Roma e la sua maratona, ormai l’abbiamo imparato, non ha confini, ma soprattutto ci saranno decine di migliaia di runner pronti a scrivere la storia e dire ‘Io c’ero!’.

Iscrizioni aperte online dal sito ufficiale www.runromethemarathon.com

