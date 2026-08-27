Gianicolo, il grande parco nel degrado: tende, rifiuti e fontane guaste. “Il Comune dov’è?”

Nemmeno uno dei terrazzi panoramici più celebri al mondo riesce a scampare alla morsa dell’incuria urbana. Sulla Passeggiata del Gianicolo – balcone naturale sulla Capitale e teatro delle gesta risorgimentali – a dominare la scena sono ormai baraccopoli improvvisate, cumuli di immondizia e arredi storici vandalizzati.

A riaccendere i riflettori sul degrado del colle è Luisa Regimenti, Segretario di Forza Italia Roma, a margine di un recente sopralluogo effettuato nell’area. Un’ispezione che ha portato alla luce un quadro desolante, a dispetto dei blitz di pulizia e sgombero messi in atto nei mesi scorsi dalle forze dell’ordine.

Tende tra i cespugli e fontane storiche Ko

Nonostante gli ultimi interventi della Polizia Locale, la parentesi di decoro è durata ben poco: tra la vegetazione incolta è già spuntato un nuovo accampamento di fortuna con tende da campeggio piazzate a ridosso dei cespugli.

Attorno, un panorama fatto di bottiglie di vetro abbandonate, plastica, rami potati da tempo e mai ritirati dai servizi ambientali, oltre a ceppi d’albero tagliati e trasformati dai passanti in cestini di spazzatura improvvisati.

A completare lo scenario di abbandono vi sono i sampietrini sradicati dal manto stradale, i muri perimetrali imbrattati dalle bombolette spray dei writer e intere porzioni di parco transennate con recinzioni divelte e pericolanti.

Perfino il patrimonio monumentale versa in condizioni critiche, con le fontane storiche affette da continui malfunzionamenti.

L’attacco al Campidoglio

Un’offesa al decoro cittadino e alla memoria storica di un luogo simbolo che – sottolinea la rappresentante azzurra – non sembra scalzare l’inerzia delle istituzioni capitoline.

«Una condizione intollerabile per qualsiasi luogo e ancora di più per un sito che custodisce una parte importante della storia della città – dichiara Luisa Regimenti –. Il cannone del Gianicolo continua a segnare con precisione il mezzogiorno nella Capitale da quasi due secoli: purtroppo ci ricorda anche il degrado che da anni offusca la grande bellezza di questo luogo e al quale il Sindaco Gualtieri non ha prestato il minimo interesse».

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