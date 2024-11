Giardino “Pisino”, ok in Giunta a progetto riqualificazione

La Giunta capitolina ha approvato la delibera presentata dall’assessora all’Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi, relativa al progetto di fattibilità tecnico economica di riqualificazione del giardino “Antonio Pisino”, con gli adeguamenti al nuovo Codice degli appalti.

L’intervento, per cui è stato stanziato un importo complessivo di circa 500.000 euro, interessa un’area verde situata all’interno del Municipio VIII, delimitata dalla stazione ferroviaria di Roma Ostiense a nord e ad est e da via Pellegrino Matteucci a sud.

Il progetto rientra tra i primi interventi previsti dal piano dei 100 Parchi per Roma e prevede una riqualificazione complessiva del giardino, ridisegnandone l’aspetto con l’ampliamento della superficie includendo l’area dell’ex benzinaio.

Sarà sistemata la piazzetta principale per creare nuovi punti di sosta, verranno rinnovati gli arredi, riorganizzati i percorsi interni con l’inserimento di una mappa tattile per ipovedenti e saranno effettuati interventi di depaving per aumentare le superfici drenanti delle pavimentazioni.

Sarà allestita una nuova area gioco e riqualificato il patrimonio arboreo con nuovi alberi, siepi e superfici a prato. Previsti, infine, un nuovo impianto di illuminazione e la sostituzione del sistema di irrigazione.

L’avvio dei lavori è previsto entro il 2025. “Con l’approvazione del progetto elaborato per il Giardino ‘Antonio Pisino’, prosegue il lavoro per la realizzazione degli interventi previsti dal masterplan dei 100 Parchi per Roma.

Un progetto che riguarda un piccolo parco molto frequentato che verrà completamente riqualificato con l’obiettivo di renderlo accogliente e attrattivo in particolare per i più piccoli con le nuove aree gioco.

La sistemazione dei percorsi, del verde e dei punti di sosta lo renderà un piacevole luogo di incontro e migliorerà la qualità ambientale e la socialità del quartiere” dichiara l’assessora Sabrina Alfonsi.

