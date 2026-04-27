Domenica 24 maggio 2024 ADSI Lazio celebra la XVI edizione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche, l’evento annuale promosso dall’Associazione Dimore Storiche Italiane (A.D.S.I.) per far conoscere il più grande museo diffuso del nostro Paese, attraverso l’apertura di centinaia di residenze in tutta Italia a migliaia di visitatori.

Un’opportunità unica per scoprire luoghi di grande fascino, storia e bellezza, spesso poco conosciuti e lontani dai circuiti turistici tradizionali.

Il tema della Giornata Nazionale 2026 “Custodi di futuro. Un patrimonio vivo per un valore condiviso” richiama in particolare la responsabilità condivisa della tutela e della conservazione del nostro patrimonio storico-architettonico privato: beni culturali che sono espressione delle radici più profonde dell’identità italiana e che continuano a generare valore culturale, sociale ed economico, da proteggere e tramandare per le nuove generazioni.

Nell’occasione ADSI Lazio aprirà ai visitatori oltre 30 dimore, con tour gratuiti di palazzi, ville e residenze private, consentendo al pubblico di scoprire spazi, storie e tradizioni di questi luoghi, grazie al supporto della rete dei Soci dell’Associazione.

Per la prima volta, aderirà all’iniziativa anche Villa Lubin, attuale sede del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, situata all’interno del suggestivo parco di Villa Borghese.

“Cortili Aperti”

Nell’ambito della manifestazione, il 24 maggio torna nel Lazio “Cortili Aperti”, l’appuntamento che valorizza spazi storici interni alle dimore e i palazzi del territorio, rafforzando il racconto di un patrimonio vivo e accessibile e ampliando le occasioni di incontro tra cittadini, visitatori e luoghi della storia.

«È con grande soddisfazione che celebriamo anche quest’anno la Giornata Nazionale, un appuntamento che apre al pubblico un vero e proprio museo diffuso, fatto di palazzi, ville e residenze che raccontano la storia e l’identità dei nostri territori. Per la prima volta alcune dimore della regione vedranno la presenza dei volontari del Touring Club Italiano, che guideranno i visitatori alla scoperta della storia e delle peculiarità di questi luoghi, grazie al Protocollo d’intesa nazionale sottoscritto con l’associazione», dichiara Chiara Anguissola d’Altoè, Presidente di ADSI Lazio. «L’apertura delle dimore nel Lazio consente di valorizzare un patrimonio vivo e di rendere accessibili luoghi che rappresentano un presidio culturale fondamentale. In questo contesto si inserisce anche Cortili Aperti, iniziativa che dal 1992 contribuisce a rendere fruibili spazi storici normalmente non visitabili».

Le dimore storiche che apriranno al pubblico nel Lazio

Di seguito l’elenco delle dimore storiche che apriranno al pubblico nel Lazio, domenica 24 maggio , disponibile e costantemente aggiornato anche sul sito https://www.associazionedimorestoricheitaliane.it/gn-lazio/

Palazzo Torti Turriziani Colonna, Frosinone (FR)

Castello Teofilatto, Torre Cajetani (FR)

Castello di Fumone, Fumone (FR)

I Torrioni di Terracina, Terracina (LT)

Borghetto Di Stefano, Pontinia (LT)

Villa Vecchiarelli, Rieti (RI)

Parco Camuccini, Cantalupo in Sabina (RI)

Palazzo Martini, Fara in Sabina (RI)

Palazzo Martelli, Rieti (RI)

Palazzo Colelli, Rieti (RI)

La Torre Orsini, Stimigliano (RI)

Castello Pinci di Castel San Pietro, Poggio Mirteto (RI)

Castello Malvezzi Campeggi , Orvinio (RI)

Casale Sant’Eusebio, Roma (RM)

Villino Volterra, Ariccia (RM)

Villa Mergè “Palazzetto”, Frascati (RM)

Villa Giovanelli Fogaccia, Roma (RM)

Villa del Cardinale, Rocca di Papa (RM)

Trebula Suffenàs – Villa Manni, Ciciliano (RM)

Tenuta di Pietra Porzia, Frascati (RM)

Piano nobile e giardino di Palazzo Brancaccio, Roma (RM)

Cortile di Palazzo Torlonia, Roma (RM)

Cortile di Palazzo Sforza Cesarini, Roma (RM)

Cortile di Palazzo Pasolini dall’Onda (già Santacroce), Roma (RM)

Palazzo Pelliccioni, Poli (RM)

Cortile di Palazzo Odescalchi, Roma (RM)

Cortile di Palazzo Montoro, Roma (RM)

Cortile di Palazzo Massimo Lancellotti dé Torres, Roma (RM)

Palazzo Manni-Patrizi, Gerano (RM)

Cortile di Palazzo Lante, Roma (RM)

Cortile di Palazzo Attolico, Roma (RM)

Fondazione Memmo, Scuderie di Palazzo Ruspoli, Roma (RM)

Castello Odescalchi – Bracciano, Bracciano (RM)

Villa Lubin, Roma (RM)

Villa Rossi Danielli, Viterbo (VT)

Villa Muti Bussi, Viterbo (VT)

Rocca Farnese di Ischia di Castro, Ischia di Castro (VT)

Relais Villa Lina, Ronciglione (VT)

Palazzo Cozza Caposavi, Bolsena (VT)

Castello e Giardini Ruspoli di Vignanello, Vignanello (VT)

Associazione Dimore Storiche Italiane ETS

L’Associazione Dimore Storiche Italiane, Ente morale riconosciuto senza fini di lucro, è l’associazione che riunisce i titolari di dimore storiche presenti in tutta Italia. Nata nel 1977, l’Associazione conta attualmente circa 4500 soci e rappresenta una componente significativa del patrimonio storico e artistico del nostro Paese.

L’Associazione promuove attività di sensibilizzazione per favorire la conservazione, la valorizzazione e la gestione delle dimore storiche, affinché tali immobili, di valore storico-artistico e di interesse per la collettività, possano essere tutelati e tramandati alle generazioni future nelle condizioni migliori.

Questo impegno è rivolto in tre direzioni: verso i soci stessi, proprietari dei beni; verso le Istituzioni centrali e territoriali, competenti sui diversi aspetti della conservazione; verso la pubblica opinione, interessata alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale del Paese.

www.associazionedimorestoricheitaliane.it – www.dimorestoricheitaliane.it

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