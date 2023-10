Giornata Verde a Tor Tre Teste. Domenica 5 novembre 2023 con ritrovo alle ore 10:00 in largo Cevasco davanti la chiesa Padre Misericordioso organizzata dalla associazione noprofit Algaxia che ha due dei suoi fondatori residenti nel quartiere.

“Stiamo assistendo al degrado in cui sta scivolando il quartiere. Dopo molteplici telefonate, segnalazioni, PEC, e-mail con riscontri a dir poco nulli, sentiamo l’esigenza – dichiarano dalla associazione – di affiancarci al comitato di quartiere per rafforzare ulteriormente il loro operato perché l’unione fa la forza!

Chiediamo ai residenti di partecipare e aiutarci così a rendere la nostra comunità più pulita e verde!”

“L’associazione lavora a stretto contatto con altre organizzazioni e in questo caso, siamo supportati dal Club dei Lions e Confimea Sanità con la quale abbiamo presentato progetti importanti di inclusività.

Il V Municipio è stato messo al corrente dell’intenzione di questa iniziativa e – concludono – abbiamo atteso una telefonata che ad oggi, non è mai arrivata”.

Algaxia

Algaxia è un’associazione no profit impegnata a riforestare, agroforestare, riqualificare aree urbane ed extraurbane, sulla ricerca, sulla sensibilizzazione, sul promuovere pratiche eco-friendly e sulla partecipazione a progetti di conservazione della natura.

L’iniziativa del 5 novembre

Le vie oggetto di pulizia: Via Francesco Tovaglieri, Via Angelo Viscogliosi, Via Cadola

(vie in cui Ama ed il Comune di Roma non stanno intervenendo per motivi di appalto, cosi è stato detto ad Algaxia).

Cosa si farà:

– Pulizia delle aree verdi circostanti, marciapiedi da erbe infestanti.

– Raccolta di rifiuti e smaltimento corretto.

Cosa portare:

– Guanti da giardinaggio (se disponibili).

– Attrezzi come rastrelli, scope, sacchi della spazzatura.

– Bottiglia d’acqua riutilizzabile per restare idratati.

Ovviamente più residenti aderiranno a questa iniziativa e maggiore sarà il successo simbolico e concreto di questa giornata. In più sarà anche un’ottima occasione per fare comunità, per fare qualcosa di positivo insieme e uniti si vince.

Come partecipare

Per partecipare, basta presentarsi al punto di ritrovo e unirsi alla squadra per la pulizia.