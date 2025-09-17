Giornate Europee del Patrimonio alla Biblioteca nazionale centrale di Roma

Domenica 28 settembre 2025 in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, la Biblioteca nazionale centrale di Roma sarà aperta al pubblico con un significativo programma di eventi dalle 10.00 alle 18.00.

È possibile partecipare a visite guidate per scoprire i tesori, i servizi, i giardini e le sale della Biblioteca, tra cui la Sala Italo Calvino e il museo della letteratura italiana Spazi900. Per i più piccoli sono organizzati due escape room e un laboratorio. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria entro il 27 settembre.

La caffetteria serve menù dedicati anche ai bambini e aperitivi pomeridiani. Il parcheggio della Biblioteca è ad accesso libero e gratuito.

Durante l’orario di apertura straordinaria è attivo anche il servizio di emissione e rinnovo tessere presso l’Ufficio Accoglienza della Biblioteca e la Sala di pubblica lettura è aperta a tutti gli utenti per lo studio con materiale proprio.

PROGRAMMA

10:00 – 11:00

VISITA GUIDATA DELLA BIBLIOTECA

Visita guidata della BNCR: la storia, l’organizzazione e il funzionamento

11:30 – 13:00

I TESORI DELLA SALA MANOSCRITTI

Visita alla Sala Manoscritti e rari, che nei suoi depositi conserva le opere più antiche e preziose della Biblioteca

11:30 – 13:00 / 16:00 – 17:30

ESCAPE ROOM: FUGA DALLA BIBLIOTECA (DAI 6 AI 10 ANNI)

Fuga dalla Biblioteca: “Nell’edificio della Biblioteca Nazionale alcuni bambini sono rimasti chiusi in una stanza segreta, dovranno uscire prima che il fantasma del bibliotecario li raggiunga”

12:00 – 13:00

VISITA AL MUSEO SPAZI900

Visita guidata al Museo Spazi900, l’area espositiva permanente della Biblioteca dedicata alla letteratura italiana contemporanea, formata da “La Stanza di Elsa”, con gli arredi originari che componevano lo studio della Morante, dalla Sala Pasolini, la Sala Levi, la Sala Saba e dalle Gallerie degli scrittori. Un percorso attraverso alcuni tra i più importanti protagonisti del secolo scorso

15:30 – 17:00

LA BIBLIOTECA E LA SUA ARCHITETTURA: TRA PASSATO E PROGETTI FUTURI

Visita guidata in cui si scoprirà la storia e l’evoluzione architettonica della Biblioteca. Un percorso dal passato al futuro per conoscere come l’architettura racconta l’identità del luogo

15:30 – 17:00

GIARDINO DEI SEMPLICI -LABORATORIO PER BAMBINI (DAI 3 AI 6 ANNI)

A cura di RODA APS, un laboratorio esperienziale all’aperto che coinvolgerà i più piccoli con esperienze sensoriali e giochi sulle piante nel suggestivo Giardino dei semplici della Biblioteca. In caso di condizioni meteo avverse l’evento potrebbe essere annullato

16:00 – 17:00

VISITA ALLA SALA ITALO CALVINO

Sarà possibile visitare lo spazio dedicato ad Italo Calvino, dove è ricostruito il salone-studio della sua abitazione romana di Campo Marzio

16:30 – 17:30

STORIA E TECNICA DELLE STAMPE GIAPPONESI – BIBLIOTECA ISIAO

Sulla scia del successo di importanti esposizioni monografiche dedicate negli ultimi anni alle opere di Hokusai, Utamaro e di altri artisti della tradizione ukiyo-e (XVII-XIX secolo), lo staff della “Biblioteca IsIAO” illustrerà materiali, tecniche e metodologie adottate dai creatori di queste opere d’arte su carta il cui processo di realizzazione coinvolgeva numerose figure professionali. Sarà anche un’occasione per fare chiarezza su alcuni travisamenti che sopravvivono ancora oggi, a cominciare dalla verità sulla carta di riso, che si mangia ma non si stampa!

10:00 – 18:00

LA GRANDE AVVENTURA. DA ULISSE A CORTO MALTESE, IN VIAGGIO CON HUGO PRATT

Mostra dedicata al grande maestro del fumetto internazionale, nel trentesimo anniversario della scomparsa. Un viaggio nella vita e nelle opere del grande disegnatore veneziano. Ingresso libero

10:00 – 18:00

MUSEO SPAZI900

Il museo Spazi900, dedicato alla letteratura italiana, sarà visitabile liberamente

PER PRENOTARSI

L'Istituto Centrale per il Catalogo Unico aderisce alle GEP 2025 con l'incontro "ICCU e la catalogazione. Architettura invisibile del sapere". Alle 16:30 la Biblioteca Medica Statale di Roma organizzerà la presentazione del volume L'occhio delle pietre di Antonio Facchiano presso la Biblioteca.

L’Istituto Centrale per il Catalogo Unico aderisce alle GEP 2025 con l’incontro “ICCU e la catalogazione. Architettura invisibile del sapere”. Alle 16:30 la Biblioteca Medica Statale di Roma organizzerà la presentazione del volume L’occhio delle pietre di Antonio Facchiano presso la Biblioteca.

Ogni singolo utente non potrà partecipare a più attività contemporaneamente.

Per ogni prenotazione, si prega di indicare il nome e il cognome dei singoli partecipanti.

Il numero dei partecipanti ai laboratori creativi è riferito ai bambini e non agli adulti che eventualmente desiderano accompagnarli. Per ogni bambino è prevista la presenza di un solo adulto. Gli accompagnatori dei bambini, se interessati a seguire le visite guidate programmate nello stesso orario dei laboratori, devono comunque effettuare le prenotazioni.

Il laboratorio esperienziale per bambini dai 3 ai 6 anni si terrà all’aperto, nel “Giardino dei semplici” della Biblioteca. In caso di condizioni meteo avverse, l’evento potrebbe essere annullato.

I posti sono limitati. Qualora vi fosse impossibile essere presenti alle attività prenotate, si chiede gentilmente di disdire la prenotazione in modo da dare ad altri la possibilità di partecipare.

