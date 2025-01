“Girandolando nel tempo” di Bruno Petrucci

Si è tenuto sabato, 25 gennaio 2025, presso i locali dell’ex teatro Parrocchiale di San Felice da Cantalice, un nuovo incontro con Bruno Petrucci per la promozione e distribuzione del suo libro autobiografico “Girandolando nel tempo”.

Hanno introdotto l’incontro e l’autore gli interventi del Presidente del Comitato di quartiere Centocelle Storica Silvio Bruno e di Alessandra Noce.

Tra i presenti diversi cittadini di Centocelle, ma anche di altri quartieri, perfino una guida turistica interessata ad approfondire la conoscenza del territorio.

Molti gli spunti tratti dal libro che hanno animato la sala, tra i quali le iniziative di cittadinanza attiva insieme al Comitato per il quartiere, quelle di animazione sportiva e sociale di calcio, pugilato e ciclismo grazie anche al contributo dell’amico Mario Caldaro, i ricordi d’infanzia.

Toccante l’intervento dell’ospite d’onore, l’ottantenne Venanzio Ricci, figlio di Domenico, che mai conobbe, deportato nel rastrellamento di Piazza dei Camelie, e ricordato nella stele posta nella omonima piazza insieme agli altri 18 concittadini martiri della Resistenza nel periodo successivo ai fatti di Via Rasella, e trucidato nelle Fosse Ardeatine.

Il prossimo appuntamento con l’autore sarà a febbraio, probabilmente venerdì 7, al Quadraro.

