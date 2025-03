Giubileo, un’analisi su marginalità sociale e interventi

La marginalità sociale al centro di una ricerca che, partendo dai dati statistici, offre un’analisi economica, sociologica, storica, giuridica e politologica usando come riferimento temporale i Giubilei del 1975, 2000 e 2025. Questa mattina, in Campidoglio, è stato presentato il libro “Disuguaglianze e povertà: Urbi et Orbi – I Giubilei e la società italiana”, promosso dalla Fondazione “Giuseppe Di Vittorio” e dall’Istituto di studi politici “S. Pio V” e a cura di Nicola Cicala e Alessandro Barile.

Nell’aula Giulio Cesare erano presenti fra gli altri il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, la presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli, il vicario generale di Sua Santità cardinale Baldassare Reina, il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, la docente di diritto del lavoro dell’Università “La Sapienza” Lucia Valente e il curatore del volume Nicola Cicala.

“Il tema delle disuguaglianze è centrale – ha detto il sindaco Roberto Gualtieri -, una città non può ribaltare le politiche economiche e politiche ma noi stiamo cercando di dare il nostro contributo per una nuova visione coerente con il dettato costituzionale e gli interessi di una società che vuole essere più prospera per i più deboli e per tutti.

Una società più prospera mette al centro il lavoro e il welfare e lo stiamo facendo insieme alle organizzazioni sindacali. Vogliamo attrarre investimenti ma serve anche una componente pubblica e su questo stiamo sollecitando il governo e le istituzioni europee“.

