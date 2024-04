Gli alberi di via A. Mammucari a Colli Aniene si potano da soli

Sono bravi i vigili della Polizia Locale di via Fiorentini. Qualche inquilino di via Augusto Mammucari (case di edilizia popolare), preoccupato per un grosso ramo d’albero che sta per abbattersi al suolo, o per un albero rinsecchito che sta per spezzarsi e precipitare su una macchina parcheggiata se tutto va bene, o sulla testa di una persona se tutto va male, chiama i vigili e loro, bravissimi, subito accorrono, recintano l’albero pericolante ed avvertono gli Uffici competenti, che dopo circa un mese se tutto va bene, inviano i giardinieri affinché diano una bella potata all’albero oppure, se necessario, lo taglino.

Purtroppo i vigili non si guardano intorno e non si accorgono che tutti gli alberi dei giardini tra le palazzine costituiscono un pericolo per gli abitanti del luogo, giacché nessuno li ha mai potati da almeno quarant’anni.

Si potano da soli, i bravi alberi: ogni tanto perdono qualche ramo che si è stancato di vivere. I rami cadono a terra e per fortuna, grande fortuna, sino ad oggi hanno solo danneggiato le macchine. Ogni tanto tutto l’albero si stanca di vivere, e si abbatte al suolo.

Non si guardano intorno i vigili e purtroppo non riferiscono agli Uffici competenti che tutti gli alberi hanno bisogno dell’intervento dei giardinieri. A loro volta gli Uffici competenti non dicono ai giardinieri: “Accertatevi che non vi siano altri alberi pericolanti”.

E i giardinieri, quando arrivano sul posto, come i vigili non si guardano intorno, e non dicono agli Uffici competenti: “Tutti gli alberi del luogo costituiscono pericolo”.

E purtroppo né i vigili né i giardinieri alzano lo sguardo per costatare che i rami dei pini, cresciuti a dismisura, battono contro le finestre delle palazzine, e non riferiscono agli Uffici competenti. Purtroppo.

Se succede una disgrazia, di chi sarà la responsabilità, dei vigili, dei giardinieri o degli Uffici competenti? Solo Dio lo sa.

