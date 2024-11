Gogolle er naso più er Cappotto di Pierpaolo Palladino a La Primula

Venerdì 8 novembre 2024 dalle ore 18 alle 20 in via Alfredo Covelli 12/14 (zona Centocelle – Prampolini) l’Associazione La Primula ha organizzato la presentazione del libro di Pierpaolo Palladino Gogolle er naso più er Cappotto.

Introducono Leone Antenone e Maurizio Rossi con l’amichevole partecipazione degli allievi di Duetto in atto.

Il libro è una rielabolazione romanesca dell’autore su scritti di Gogol.

Nikolaj Gogol fu amante e conoscitore di Roma, dove abitò nel 1836, conobbe il Belli e scrisse buona parte del suo “Le anime Morte”.

Pierpaolo Palladino è nato a Napoli nel 1967 e si è laureato in storia del teatro. Ha ideato e diretto i festival Autori per Roma e Racconti al parco, dedicati al teatro di narrazione. Ha lavorato con il Teatro di Roma, lo Stabile di Bolzano e lo Stabile di Calabria. Ha fondato e dirige l’associazione culturale Racconti Teatrali (www.raccontiteatrali.com) per cui ha scritto, e per cui interpreta come attore, La battaglia di Roma, Sputa la gomma! Il teatro va a scuola, La matematica sentimentale, Er naso e Er Cappotto (riscritture in romanesco da Gogol), L’amico di Fred. Storia immaginaria di Fred Buscaglione e Una vita semplice. Inoltre ha scritto: Il Pellegrino per Massimo Wertmuller, La Banda per Flavio Insinna (debutto al teatro Sistina col titolo Senza Swing), Al Pacino per Cristina Aubry, Il grande W.C. per Fabrizio Giannini e L’albergo Rosso-Garbatella 1936 per Ninetto Davoli. Nel 2010, la versione inglese del suo Impresa di famiglia ha debuttato a New York, con la regia di Laura Caparrotti, al Theatre of the NY City.

