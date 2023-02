Gomme moto, tutte le novità e i premi del Motor Bike Expo 2023

Quello degli pneumatici per moto è un settore in costante evoluzione, grazie alla ricerca tecnologica necessaria a coniugare performance e sostenibilità.

I grandi eventi fieristici rappresentano, in tal senso, lo scenario privilegiato per presentare al pubblico ed agli addetti ai lavori nuove soluzioni, già pronte o sotto forma di concept, destinate alla futura commercializzazione.

Il primo grande appuntamento del 2023, il Motor Bike Expo svoltosi a Verona a fine gennaio, non ha certo tradito le attese da questo punto di vista, portando in dote numerose proposte interessanti. Di seguito, vediamo quali.

Le proposte Metzeler per le cruiser

Nel corso della kermesse veronese, Metzeler, marchio tedesco che fa parte del Gruppo Pirelli, ha dedicato il proprio spazio espositivo a due pneumatici dedicati ai modelli ‘cruiser’: Cruisetec e Me 888 Marathon Ultra.

Il primo è stato sviluppato per le moto ‘power cruiser’; come si legge sul sito della casa produttrice, “perfeziona le prestazioni della tua moto grazie alla combinazione di profili derivati dal segmento sport-touring e carcasse robuste”. In aggiunta, grazie i cosiddetti “ponti di mescola”, il battistrada risulta solido e stabile; questa soluzione favorisce inoltre un’usura uniforme della gomma. Gli intagli divergenti delle ruote posteriori sono invece funzionali ad una migliore evacuazione dell’acqua nonché alla distribuzione della pressione sotto l’impronta ed alla massimizzazione dell’area di contatto tra pneumatico e asfalto.

Il Me 888 Marathon Ultra, invece, è realizzato con una particolare mescola che, grazie all’aggiunta di polimeri specifici, risulta maggiormente resistente all’abrasione.

Disponibile in oltre 70 misure, sia sul sito del produttore che su e-commerce specializzati come euroimportpneumatici.com, è contraddistinto da una geometria del battistrada piatta e ampia, per merito della quale la gomma “convoglia e dissipa verso il fianco le sollecitazioni generate sotto l’impronta, riducendo la fatica e il processo di usura”, come spiega la scheda tecnica del prodotto sul sito ufficiale Metzeler.

Al Motor Bike Expo è stata messa in esposizione anche la versione White Wall, caratterizzata da fasce laterali bianche, un dettaglio di stile per gli amanti delle moto d’epoca e del look vintage.

Il Metzeler Custom Tour

Con la propria presenza all’Expo, Metzeler ha inaugurato il proprio Custom Tour; l’iniziativa, che si svilupperà in altre sei tappe in giro per il Vecchio Continente, ha lo scopo di promuovere la gamma degli pneumatici del marchio dedicati alle moto custom. Tra gli appuntamenti di spicco figurano l’Harley-Davidson European 120th Anniversary Celebration di Budapest (in calendario a fine giugno) e l’European Bike Week, il maxi raduno che si svolgerà in Carinzia a settembre. Il marchio sarà presente con un proprio stand anche all’Hamburg Harley Days previsti per maggio, mentre le altre tappe del Custom Tour – che si concluderà a ottobre, in provincia di Lucca, in occasione del Wheels & Waves a Lido di Camaiore – saranno annunciate successivamente.

I premi assegnati al MBE

Il Motor Bike Expo ha offerto anche l’occasione a molti costruttori di presentare nuovi modelli e allestimenti custom, da sottoporre al giudizio dei visitatori nonché della stampa specializzata. Di seguito, tutti i premi assegnati per le varie categorie in gara:

“ King of Custom ” alla Ghisarama di Hazard Motorcycles; la giuria ha assegnato al dragster di Matteo Fustinoni il premio di “moto più bella di MBE 2023”;

” alla Ghisarama di Hazard Motorcycles; la giuria ha assegnato al dragster di Matteo Fustinoni il premio di “moto più bella di MBE 2023”; Metzeler Award aggiudicato alla Carbon Bluster sviluppata da Asso Special Bike e RP Motorcycles.

Le moto premiate dai magazine italiani, invece, sono:

BMW R 18 di XTR PEPO (Motociclismo);

Kawasaki GPZ 900 “Top Gun Tribute” di FTG Moto (Motosprint e InMoto);

BMW R 100 RS di VM Cycles (Bikers Life);

Street Glide di America Specialist (Motoblog);

Sportster Sueca Iron di Performance Cycles (Duecilindri);

sidecar di American Dream (moto.it).