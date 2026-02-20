Gran Finale di Carnevale al Luneur: Battaglia di Coriandoli, show e divertimento

Colori, allegria e stelle filanti: al Luneur Park è ancora tempo di Carnevale. Lo storico Parco Divertimenti per Famiglie, nel quartiere EUR a Roma, trasforma un altro fine settimana in una grande festa in maschera per far sognare i più piccoli.

Tra giostre, costumi, show, balli e momenti di gioco, sabato 21 e domenica 22 febbraio il divertimento raggiunge il culmine con l’attesissima Battaglia di Coriandoli, una travolgente cascata di colori e musica sullo sfondo della Ruota Panoramica, cuore pulsante del primo Luna Park d’Italia.

La Civetta Luna, mascotte e simbolo del Parco, osserva i piccoli ospiti che si divertono e sfilano travestiti da maghi, pirati, eroine del cinema e altre figure di fantasia, mentre il Giardino delle Meraviglie diventa un mondo incantato popolato da Guardiani Lunari, Supereroi 2.0, fate, principesse e altri spassosi personaggi pronti a coinvolgere i bambini tra una giostra e uno show.

Il viaggio sulle ali della fantasia porta grandi e piccoli tra cavalli e carrozze per vere principesse alla ricerca di Re Artù, torri da conquistare come valorosi cavalieri su Torrefronda, onde da domare come veri marinai su Barcamatta e decolli da affrontare come abili piloti su Buffoplano.

Chi sogna di volare può farlo a bordo di una fattoria con Tififone, tra le mongolfiere di Volasù e sul Grande Alberone.

Per i più coraggiosi, le emozioni più intense arrivano sullo Spinner Coaster e sull’amatissimo Brucomela, le montagne russe a misura di bambino, oltre che sul Grande Frisbee, il disco volante che regala brividi ed entusiasmo a tutta la famiglia.

Ancora un’occasione per vivere la magia del Carnevale al Luneur Park e salutare la festa più colorata dell’anno con un’esplosione di musica, coriandoli e sorrisi.

Il divertimento a Carnevale vale doppio: chi acquista un biglietto giostre illimitate o un pacchetto famiglia potrà tornare gratuitamente al Luneur Park dal 7 marzo al 30 aprile, con giostre illimitate incluse.

Per info e biglietti: luneurpark.it

