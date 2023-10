Grande successo del concerto di Antonio Delle Donne

Ha ottenuto un grande successo di pubblico e di attestazioni di gradimento il concerto che si è tenuto sabato scorso, 7 ottobre 2023, presso il teatro della parrocchia di San Romano Martire in Roma, a cura dell’artista Antonio Delle Donne (già presente in vari programmi di successo delle TV e delle Radio più importanti).

L’evento era stato organizzato dal “Comitato di Quartiere Largo Beltramelli”, sponsorizzato dalla Agenzia Immobiliare “HF”, di via R. Simoni 42, con la collaborazione della parrocchia di San Romano Martire.

Antonio Delle Donne, nato ad Ercolano, cresciuto a Roma, che si esibiva, per la prima volta nel quartiere di Pietralata/Portonaccio, si è manifestato, come ci era stato preannunciato, un grande e poliedrico artista: cantante, cabarettista, attore, uomo sensibile (si è anche commosso per il calore ricevuto) e, in aggiunta, molto coinvolgente.

Si, perché ha fatto cantare, ballare, divertire ed entusiasmare il folto pubblico presente, che a tutto questo, ha risposto con grande partecipazione.

Non a caso quasi tutti, alla fine dell’esibizione, si sono recati da lui per complimentarsi e fare fotografie ricordo.

Ha eseguito, imitando i vari artisti, brani di Al Bano, Renato Zero, Massimo Ranieri, Vasco Rossi, Franco Califano, Mina, Gianna Nannini, Gino Paoli, Michael Jackson, Louis Armstrong, solo per citarne alcuni.

Ciliegina sulla panna, l’esibizione del parroco di San Romano Martire, don Julio, che, con la sua bella voce, si è esibito magistralmente sulle note di “Con te partirò”, un brano non esattamente semplice, ricevendo applausi scroscianti anche lui.