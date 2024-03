Gualtieri inaugura l’Expo Village della Acea Run Rome The Marathon

Inaugurato questa mattina l’Expo Village della Acea Run Rome The Marathon, presso il Palazzo dei Congressi all’Eur.

Al taglio del nastro erano presenti Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma Capitale, Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport e Turismo e moda di Roma Capitale, Niccolò Mornati, Summer Sports, Active Lifestyle and Business Development Director Infront Italy, Daniele Quinzi, Direttore Marketing Corriere dello Sport – Stadio, Nicola Ferrante, Presidente di Italia Marathon Club, Roberto Ciancim Presidente Atielle, Virman Cusenza, Direttore Comunicazione Acea, Mauro Conti, Joma Italia.

Saranno due giorni, quelli di oggi e domani, di intrattenimento e attività dedicate a sport e benessere, all’interno dei 4.500mq di area espositiva, con più di cento espositori. Il villaggio, una vera e propria casa della maratona, in questa edizione all’insegna dell’acqua, è aperto a tutti, non solo ai partecipanti ma anche ad appassionati di sport e visitatori. Con il claim ‘runforwater‘, la manifestazione sportiva vuole quest’anno sottolineare ancor di più il ruolo fondamentale dell’acqua, per la vita, il pianeta e anche per lo sport.

Lungo gli oltre 42 km di gara, domenica Acea garantirà diversi punti di ristoro, con circa 60mila litri d’acqua a disposizione degli atleti e oltre 100mila bicchieri biocompostabili, in ottica di economia circolare. Temi che saranno protagonisti non solo nella corsa di domenica ma anche nello stand di Acea all’interno del villaggio.

Nello spazio espositivo del gruppo industriale, primo operatore nazionale nel settore idrico, ci saranno video dedicati all’acqua che aiutano a riflettere sul consumo che ne facciamo nella quotidianità e attività volte a sottolineare quanto sia importante salvaguardare più possibile la risorsa idrica.

