Gualtieri incontra commissaria ambiente Ue Roswall

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha ricevuto in Campidoglio la commissaria europea per l’Ambiente, la resilienza idrica e l’economia circolare Jessika Roswall.

All’incontro hanno partecipato anche l’assessora ai Lavori pubblici e alle infrastrutture, Ornella Segnalini, e l’assessora all’Ambiente e ciclo dei rifiuti, Sabrina Alfonsi.

Il Sindaco ha raccontato alla Commissaria l’impegno dell’amministrazione nella riduzione delle perdite d’acqua, nel rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti con il progetto del Peschiera e i nuovi progetti dalle grandi potenzialità sul riuso delle acque di depurazione.

Gualtieri ha illustrato inoltre alla commissaria Ue il piano rifiuti di Roma Capitale e gli obiettivi ambiziosi di riduzione, riuso, riciclo e recupero energetico. Roswall ha apprezzato l’ambizione del piano e in particolare l’obiettivo discarica zero.

