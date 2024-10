Gualtieri riceve in Campidoglio Mons. Reina

Il Sindaco Roberto Gualtieri ha ricevuto oggi in Campidoglio S.E.R. Mons. Baldassare Reina, nuovo vicario generale per la Diocesi di Roma, che presto sarà Cardinale, come annunciato da Papa Francesco.

Il primo cittadino ha sottolineato la “profonda intesa e piena condivisione sul grande lavoro che stiamo portando avanti con responsabilità per il Giubileo e sui progetti che rivolgono un’attenzione particolare ai più fragili”.

“Roma Capitale è felice di dialogare e collaborare in modo così costruttivo con la Chiesa, e tutta la società civile – ha aggiunto Gualtieri – nella comune sfida per una città più aperta, accogliente, solidale, vicina alle persone”.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙