Martedì 3 ottobre 2023 alle ore 7.45 davanti alla Scuola Scalarini – Viale Sacco e Vanzetti 112 si terrà un flash mob per sensibilizzare le istituzioni sulla Sicurezza Stradale.

Il 26 settembre 2023 davanti alla scuola Scalarini dell’istituto Balabanoff, in viale Sacco e Vanzetti a Colli Aniene, è stata investita una studentessa di 11 anni mentre attraversava sulle strisce pedonali in entrata a scuola.

È inammissibile che alunne e alunni non possano spostarsi in sicurezza nei percorsi casa-scuola e negli attraversamenti in entrata e uscita, nel quartiere e nelle strade cittadine.

Le associazioni di quartiere, per la sicurezza e la mobilità sostenibile si uniscono per manifestare con l’iniziativa “I Cuscinetti a Colli Aniene” per sensibilizzare gli automobilisti al rispetto degli attraversamenti pedonali, nonché sollecitare le amministrazioni locali e il municipio ad intervenire realizzando infrastrutture apposite (attraversamenti rialzati, cuscini berlinesi, strade scolastiche, limite 30 kmh) che rendano le strisce più visibili e garantiscano la sicurezza a chi attraversa. Servono da subito interventi e serve urgentemente la diffusione di una cultura della strada rispettosa e sicura.

“Solo Frenate Dolci” dice il cartello. Chi guida con prudenza, rispettando i pedoni e i limiti di velocità contribuisce a mettere in sicurezza ragazze e ragazzi, il futuro di una città a misura di persona.

Segue l’elenco delle organizzazioni che hanno già aderito all’evento:

APS TipiAttivi

Associazione Culturale l’isola che non c’è

Associazione Genitori Appio Claudio

Associazione Genitori Falcone e Borsellino

Associazione Genitori Giardinieri

Associazione Genitori Scuola Toti

Associazione Genitori TreZeroTre ODV

Associazione Il Foro

Associazione I Nostri Figli al Centro della Squola

Associazione Italiana Casa Ufficio Soci

Associazione La Chiocciolina ODV

Associazione l’Anfiteatro

Associazione MondoBimbo

Associazione Università Popolare Michel Testa APS

Associazione Vivere a Colli Aniene

BiciPA Fiab Roma APS

Bike to school Colli Aniene

Bike to school Roma

Bike4City

Brigate Verdi

Cdq Colli Aniene Bene Comune

Comitato Genitori Saffi-Borsi

Comitato Genitori IC Cagliero

Gli Amici del Parco Tozzetti OdV

Gruppo di Lavoro Mobilità Sostenibile IV Municipio

Mobilità sostenibile VIII

Movimento Diritti dei Pedoni

Associazione Piccoli Giganti ODV

PPM Colli Aniene Bike Team

Salvaiciclisti Roma

Scuolaliberatutti

Sfs extrascolastico

Sicuramente Pistelli

Streets For Kids – Clean Cities

SSD FB5 Team Rome