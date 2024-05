I minatori del Valdarno, chi si ricorderà di loro?

Le case le pietre / ed il carbone dipingeva di nero il mondo / Il sole nasceva ma io non lo vedevo mai / laggiù era buio / Nessuno parlava / solo il rumore di una pala che scava che scava / Le mani la fronte hanno il sudore di chi muore” //.

“The worker must have bread, but she must have roses, too”, “La lavoratrice deve avere il pane, ma anche le rose.”. Così gridavano – nel Febbraio del 1912 – gli operai e le operaie degli Stabilimenti Tessili USA di Lawrence (Massachusetts) per ottenere e l’aumento della paga oraria (di almeno il 15%), e la riduzione delle ore di lavoro (54 ore settimanali, invece di 56) e la paga doppia per gli straordinari e che non ci fosse più nessuna discriminazione sul lavoro.

Ma volevano anche “le rose”, ovvero il riposo e lo svago, per riprendersi non solo la forza psico-fisica spesa nel lavoro (al tempo duro e massacrante), ma anche la vita, che spesso sfuggiva loro molto velocemente dal corpo: molti erano, infatti, all’epoca, gli incidenti mortali sul lavoro, ma non solo perché dentro la parola “rose” ce n’erano altre due, ovvero: “dignità” e “diritti”.

1912, operai e operai tessili di Lawrence (USA) in sciopero.

In quella lotta il lavoro era simboleggiato dalla richiesta del “pane”. Ma c’è stata una lotta, made in Italy, portata avanti con un durissimo e lungo sciopero, dove la parola “pane” non era usata in senso figurato per indicare il mezzo per procurarselo, ma nel senso suo proprio: gli operai, meglio i minatori del Valdarno, oltre alla riduzione delle ore di lavoro, passate nei cunicoli sotterranee delle miniera, chiedevano, infatti, proprio il pane……..ma anche il companatico, ovvero, una volta al giorno, la mortadella con la quale riempirlo quel panino: esattamente mezz’etto di mortadella al giorno.

Si, signori e signore, questa è la storia dello “Sciopero della Mortadella”. Una lotta operaia che, come molte, è rimasta confinata all’interno del territorio toscano in cui ha avuto luogo e ogni anno, su quella terra, viene ricordata. Dunque, in questa Nota, la riporto alla luce per la mia e per la vostra Memoria.

*****

Correva l’anno 1947 e da appena un pugno di mesi, per la Storia 22, l’Italia era uscita da un’immane tragedia, il Secondo conflitto mondiale, che aveva semidistrutto il Paese e decimato la popolazione. Avere – o conservare – il lavoro era, al tempo, cosa difficile assai e senza il lavoro (e il pane) era molto difficile tirare le carducciane “quattro paghe per il lesso”.

Nota: “secondo una statistica elaborata dal Ministero del lavoro, al dicembre 1946 l’ammontare dei disoccupati era di 2.098.257, di cui 426.482 in agricoltura, 1.101.943 nell’industria, 151.706 nel commercio e 418.126 nelle altre attività. La percentuale femminile era molto elevata, sia in conseguenza dei licenziamenti avvenuti per il ritorno dei reduci, sia per un maggior numero di denunce che si ebbe da parte di donne. Il fenomeno avrebbe avuto, durante il corso dell’anno, un andamento costantemente crescente ma le cifre denunciate lasciano sorgere molti dubbî, non solo per quel che riguarda l’ammontare complessivo, ma anche per la sua distribuzione per settore.” (Fonte: Enciclopedia Italiana Treccani)

Dunque, le cronache raccontano che il 1° Febbraio del 1947 i minatori delle Miniere di lignite del Valdarno riunirono i loro rappresentanti presso il Circolo operaio del Borgo di Castelnuovo dei Sabbioni (Arezzo) e stilarono i punti per il rinnovo del contratto di lavoro. Chiedevano un aumento del salario e varie agevolazioni e forme di tutela, perché costretti a vivere molte ore della giornata a 150 metri sottoterra. Tra le richieste, però, ce n’era una speciale: mezzo etto di Mortadella Bologna a pranzo, ovvero il companatico per riempire, una volta al giorno, un panino vuoto, visto che una grossa fetta della loro paga giornaliera se ne andava proprio per riempirlo quel panino. Insomma, una mensa operaia ante litteram, anche se 150 metri sottoterra.

Dopo 10 giorni di sciopero, i minatori videro accolti tutti i punti della loro piattaforma di lotta, tranne quello relativo alla mortadella. Per i 2500 minatori del Valdarno ci sarebbero voluti 125 chili di mortadella al giorno, per i padroni si trattava di un costo da loro ritenuto insostenibile. I minatori però non si arresero e per altri dieci giorni le miniere furono bloccate fino a quando non la spuntarono. Il 27 Febbraio del 1947, infatti, i carrelli scesero 150 metri sottoterra per portare, insieme al pane la mortadella Bologna ai minatori.

Dunque, una lotta vittoriosa. Certo di quei minatori si può sicuramente dire – parafrasando il titolo di un libro dello scrittore inglese Eric J Hobsbawm – che si trattava, per davvero, di “gente non comune”.

Il cibo come rivendicazione dei lavoratori: a Roma, fresca Capitale del Regno D’Italia, si grida: “Viva la Ricotta!”

Da sempre, il cibo per chi lavora non è stato solo il mezzo per ricaricare le energie spese lavorando, ma anche un quid che entrava appieno nelle rivendicazioni dei prestatori d’opera, quale che essa fosse. Si racconta ad esempio che, durante una sosta dei lavori per la costruzione della Basilica di San Pietro, Michelangelo Buonarroti, che aveva la sua bottega nei pressi dell’odierna Porta Fabbrica, ordinasse 35 chili di salcicce, 30 chili di costolette di maiale e due barili di vino di campagna per un pranzo offerto agli operai che stavano lavorando alla Basilica. Era il 1550 e questa storia ce lo racconta un Documento ritrovato negli Archivi della “Fabbrica di San Pietro” in cui i fatti su citati sono minutamente descritti e sono indicate anche le botteghe, nei pressi della Basilica, nelle quali comprare quanto richiesto da Michelangelo e indicato nella sua Lista della spesa. Il Documento precisa ancora che il Maestro Buonarroti ebbe ad ordinare anche che fossero comprati trenta cappelli di lana da regalare ai suoi bravi operai.

Ancora, nella Roma di fine Ottocento, appena indicata come nuova Capitale del Regno D’Italia – nella quale era esplosa da poco la “bolla edilizia” mettendo sul lastrico centinaia di operai – si racconta che le strade della città fossero spesso percorse da cortei di disoccupati che gridavano “Viva la Ricotta!”, ovvero: vogliamo il lavoro, ma anche mangiare per vivere. E’ l’8 Febbraio 1889 e le grida di “Viva la Ricotta!” superano il fragore delle vetrine rotte e delle porte sfondate a colpi di spranga. I proletari romani non ebbero, in quell’occasione, modi gentili, ma la fame mordeva le carni degli adulti e uccideva i figli e dunque non era il momento del galateo. Qui una rievocazione di quella giornata tratta dal Quotidiano Il Manifesto: https://ilmanifesto.it/osteria-capitale

Come ho scritto, “Correva l’anno 1947”. Nove anni dopo quello sciopero dei minatori toscani, a Marcinelle, in Belgio, per lo scoppio del gas nella galleria di una miniera di carbone, morirono 262 minatori, 136 dei quali erano italiani, emigrati in quel Paese per lavorare. Era l’8 Agosto del 1956 e l’Italia di De Gasperi, scambiava (leggi vendeva) le braccia (e le vite) dei lavoratori italiani per qualche centinaio di tonnellate di carbone. Ancora una volta dunque toccava ai lavoratori sacrificarsi per il proprio Paese. Ancora una volta, dunque, quei lavoratori potevano offrire solo la forza delle loro braccia e spesso perdevano la vita: la vita spesa per il lavoro e ancora la vita spesa in cerca di pane per sé e per i propri figli.

A quasi 68 anni da quell’ecatombe di vite, chi si ricorda di loro?

