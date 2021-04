I percorsi del Parco Archeologico di Centocelle tra passato e presente

Incontrarsi, in presenza, al Parco archeologico di Centocelle per raccontare la sua storia, le sue potenzialità ma anche le sue criticità. È un’iniziativa congiunta tra POP – Municipio V

e POP – Municipio VII per provare – tra le altre cose – a dimostrare che l’unione dei due versanti del Parco – via Casilina e via Papiria – è possibile !

Ad accompagnare i partecipanti, tra il passato ed il presente, saranno gli attivisti del Comitato PAC Libero che si sono distinti per il prezioso lavoro portato avanti, insieme a tanti altri, in questi anni per la tutela e promozione del parco.

L’appuntamento, per chi vorrà, è per sabato 8 maggio, ore 16.00, via Casilina, 712 (parcheggio interno).

