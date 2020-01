Ice Park: si continua a pattinare ad Euroma 2 fino al 16 febbraio 

Dopo la chiusura dell’Ice Park dell’Auditorium, che quest’anno ha fatto registrare numeri da record si potrà continuare a scivolare e a divertirsi sulla pista posta di fronte al Centro Commerciale Euroma 2, in via dell’Oceano Pacifico.

L’impianto, il più grande della Capitale resterà aperto fino al prossimo 16 febbraio regalando a tutti i romani gli stessi servizi di qualità che hanno contraddistinto tutta la stagione invernale.

Animazione, musica dal vivo, dj set, balli di gruppo faranno da cornice all’attività sportiva che sarà impreziosita da show di gruppi di pattinatori e da esibizioni di star internazionali.

L’Ice Park, che resterà aperto tutti i giorni dalle 10 alle 22, metterà a disposizione per i neofiti e per i più piccoli i propri qualificati istruttori per l’avviamento alla disciplina del pattinaggio su ghiaccio.

Per tutti spazio libero e pattini a noleggio.