Il 14 maggio 2013 a Capena (RM) si corre il 1° Memorial Enrico Chiarelli

Una nuova interessante edizione di corsa su strada inserita nel calendario Laziale, l’evento nella Cittadina del Comune di Capena, a circa quaranta km dalla Capitale. Partenza ore 9,00 da Piazza 2 Agosto.

L’evento è organizzato dall’A.S.D Capena MTB in collaborazione con l’ACSI ed il Comune di Capena. La manifestazione di atletica leggera di corsa su strada inserita in Calendario Regionale. La competizione si svolge sulla distanza di km 10,00 circa (Gara Podistica Competitiva) – km. 5,00 circa (Gara Amatoriale non competitiva) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE Alla prova competitiva di km. 10 possono prendere parte: Atleti tesserati per il 2023 per società affiliate alla FIDAL.

Alle prove non competitiva La partecipazione è libera ISCRIZIONI: Le iscrizioni alla Gara Podistica potranno essere effettuate sul sito www.raceservice.it ove troverete apposita pagina dedicata all’evento. Le iscrizioni sul sito potranno essere effettuate sino alle ore 24.00 del 11.05.2023, dopo di che sul posto il giorno della gara sino a 30 minuti prima della partenza

Per quanto concerne invece la Gara Amatoriale non competitiva di 5 km il modulo di iscrizione è scaricabile dalla pagina Facebook Mtb Capena Team e una volta compilati in ogni sua parte andranno consegnati la mattina dell’evento entro 30 minuti prima della partenza.

QUOTA D’ISCRIZIONE Gara Podistica KM. 10 € 10,00 Gara Amatoriale KM 5 Offerta Libera (da dare sul posto al momento dell’iscrizione) PAGAMENTO Su conto Corrente IBAN Nr. IT66B0622039240000001102637 Intestato a Mtb Capena ASD con causale Iscrizione Gara Podistica Competitiva1 Memorial Enrico Chiarelli indicando il numero degli iscritti PACCO GARA Garantito per i primi 200 iscritti alla Gara Podistica

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di “RACESERVICE” ed è effettuato tramite chip attivo/passivo; le stesse sono convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello.

RITIRO PETTORALI Il ritiro dei pettorali avverrà presso Stand Dedicato la mattina del 14.05.2023 dalle ore 07:30 alle ore 08:30

RISTORI è previsto un rifornimento durante il percorso ed un ristoro a fine gara.

PREMI: Previsti per i primi 3 atleti “Assoluti”; Primi 3 Atleti di categoria; Premio per atleta più giovane ed atleta più anziano. Sono esclusi dalle classifiche per categorie i primi 3 atleti premiati come “Assoluti”

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di “RACESERVICE” ed è effettuato tramite chip attivo/passivo; le stesse sono convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello.

INFORMAZIONI E CONTATTI Sito Web: www.raceservice.it Pagina Facebook: Mtb Capena Team Referente organizzativo: Di Stefano Emiliano Presidente Mtb Capena Asd Telefono: 3929573661 E-mail: mtb.capena@yahoo.coS settore atletica Alle prove non competitiva, la partecipazione è libera

Partecipare alla gara di Capena offre a tutti anche l’occasione di visitare l’interessante sito archeologico di epoca Romana.