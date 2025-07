Il 18 luglio “Città con Mandela”

Il 18 luglio ricorre il Nelson Mandela Day International.

Per l’occasione, il Municipio II, in collaborazione con il personale dell’Ambasciata del Sudafrica a Roma, ha organizzato un ritrovo per pulire piazza Nelson Mandela, situata a Villa Ada. Appuntamento domani, dalle 8 alle 9:30, per dire no ad ogni forma di razzismo e sì ad ogni gesto di pace.

Prenotazione all’indirizzo mpongoshej@dirco.gov.za

La giornata internazionale

Nelson Mandela Day International è stata indetta nel 2009 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con decisione unanime, per raccogliere la sfida e seguire le orme formidabili di Madiba, un uomo che ha trasformato la sua vita, ha servito il suo Paese e ha liberato il suo popolo e ha dimostrato che è possibile senza conflitti armati e violenze vincere le discriminazioni e realizzare a livello locale e globale comunità fondate sui diritti umani e la pace.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.