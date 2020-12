Il Capodanno di Roma sarà “Oltre Tutto”

Il Capodanno di Roma 2021 sarà “Oltre Tutto”: un’esperienza unica e digitale per vivere insieme, seppur distanti fisicamente, emozioni reali. La Capitale non rinuncia al suo classico benvenuto al nuovo anno e ha organizzato un concerto “Oltre Tutto” con la partecipazione di molti artisti della scena musicale italiana conciliandoli con la straordinaria bellezza della nostra città.

Il concerto del 31 dicembre a Roma sarà un maxi-evento che per la prima volta, dal 1993, non avrà pubblico ma sarà in diretta streaming sul sito www.culture.roma.it . In un anno colmo di difficoltà che ha visto i romani e i turisti lontani da musei e concerti ma soprattutto artisti relegati a casa, la Capitale ha pensato di raccontare e raccontarsi attraverso musica e bellezze artistiche. Luoghi, storia e artisti saranno il filo rosso della serata di Capodanno.

Alla testa di questo progetto ci sono due donne: le curatrici Francesca Macrì e Claudia Sorace che hanno pensato ad una serata che ci faccia sentire vicini anche se distanti e che veda Roma come un salotto che ci aiuti a non smettere di sognare. Così è nato questo racconto artistico a 360 gradi con immagini, suoni, parole e arte.

Ad accompagnarci, nelle due ore di diretta, ci saranno Michela Murgia e Chiara Valerio mentre ogni artista sarà ospite di un luogo magico della nostra città e da lì si esibirà: Gianna Nannini dalla mezzanotte sarà al Laboratorio di Scenografia del Teatro dell’Opera con vista sul Circo Massimo, la cantante romana Elodie si esibirà dal Tabularium dei Musei Capitolini, Manuel Agnelli farà la sua esibizione con Rodrigo d’Erasmo dal Museo di Roma, Palazzo Braschi. Dall’Ara Pacis illuminata ci sarà Gemitaiz, Carl Brave si esibirà da Rhinoceros Alda Fendi art hub di fronte all’Arco di Giano mentre Diodato sarà allo Stadio Palatino. Cultura in tutti i suoi aspetti si incontreranno nella notte di San Silvestro per segnare l’inizio di un nuovo anno.

Il Concerto “Oltre Tutto” è promosso dall’Assessorato alla Crescita culturale di ROMA Culture in collaborazione con il MIBACT e Parco Archeologico del Colosseo, Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Casa del Cinema, Fondazione Cinema per Roma, Fondazione Musica per Roma, Azienda Speciale Palaexpo, Fondazione Romaeuropa, Teatro dell’Opera di Roma, Associazione Teatro di Roma, con il supporto di ACEA e con la regia e il coordinamento artistico di Francesca Macrì e Claudia Sorace.

Buon anno Roma, “Oltre Tutto”.

Alice Sola