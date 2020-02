Il Carnevale e Non Solo lancia Sorrisopoli al ritmo della pizzica

L’originale tradizione carnascialana nel quartiere di Tor Sapienza ritrova dopo sei anni di assenza il suo evento di punta, Il Carnevale e Non Solo. Una edizione quella del 2020 rinnovata nella struttura ma soprattutto nei contenuti. Il bisogno di riscatto di un rione ancora offeso nella sua veste di “periferia”, ha generato negli organizzatori l’idea di cavalcare il Carnevale, ricorrenza in cui il gioco, lo scherzo e la finzione diventano regola, per dare vita ad una città fantastica la cui esistenza si fonda sul sorriso. Ecco allora Sorrisopoli per imparare a portare il sorriso laddove non c’è.

L’attrazione di quella smorfia che toglie ogni tristezza e trasmette felicità e simpatia, sarà protagonista della grande festa a Tor Sapienza di domenica 23 febbraio alle ore 15.00 in Viale Filippo De Pisis. Scuole, associazioni e famiglie del territorio saranno protagoniste del divertimento più travolgente del carnevale.

La Banda internazionale di Faleria “La Frustica” aprirà alle 15.00 il corso in maschera ricco di oltre mille figuranti, animati dall’orchestra di batugada brasiliana Samba PrecaRio, e dalle spettacolari e colorate figure dei giovanissimi Sbandieratori dell’Agesci del Gruppo Scout Roma 122. Ma l’intrattenimento proseguirà con I Zancoloco fantastici trampolieri acrobati e dal palco per la prima volta tutto il pubblico sarà catapultato nell’atmosfera irrefrenabile della Pizzica Salentina con il gruppo Hirpizzica di Maria Castelluccio.

Ma torniamo al sorriso, per questo Sorrisopoli adotta il progetto Play Hospital promosso e sostenuto da dall’associazione Leucevia onlus, all’interno dell’ospedale Bambino Gesù di Roma. Play Hospital si prefigge la fornitura quotidiana, al reparto oncologico del suddetto ospedale, di materiale didattico e giochi per i piccoli malati sottoposti alle cure terapiche per donare loro un sorriso di speranza.

Partita quindi la raccolta fondi, e la manifestazione si concluderà con un gesto simbolico, la consegna della chiave della città di Sorrisopoli a chi è capace con la sua opera quotidiana di portare il sorriso laddove non c’è.

G. F.