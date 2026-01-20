Il caso del Mausoleo di Augusto sul Times: “tagliati i cipressi sacri dell’Imperatore”

“Roma ha tagliato i cipressi sacri dell’imperatore”. Con questo titolo eloquente, il Times ha ricostruito per i lettori d’oltremanica la metamorfosi dell’area monumentale dedicata ad Augusto.

Il quotidiano analizza il progetto di restauro avviato nel 2017, spiegando che l’eliminazione degli alberi storici, avvenuta lo scorso ottobre, è stata motivata dalla necessità di far posto a una nuova terrazza e a giardini di più facile manutenzione.

La critica internazionale

L’articolo britannico non risparmia spazio alle voci del dissenso, citando sia il ruolo dell’influencer Lorenzo Di Paolo, tra i primi a documentare il taglio in diretta sui social, sia le parole del vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, che ha parlato di un danno identitario per la Capitale.

Secondo il Times, l’operazione ha assunto i contorni di un caso diplomatico e culturale, capace di mobilitare cittadini e istituzioni.

Il vertice Gualtieri-Giuli

La stampa estera riporta anche il recente confronto tra il sindaco Roberto Gualtieri e il ministro della Cultura Giuli. Un incontro teso a mediare tra la visione architettonica del Comune — che punta alla riapertura del Mausoleo entro l’anno con una nuova veste — e le richieste di chi chiedeva il ripristino dell’aspetto originario.

La novità: addio ai “cipressi nani”

C’è però un dettaglio fondamentale che l’articolo del Times non riporta, essendo emerso solo nelle ultime ore dopo il vertice tra Campidoglio e Ministero: non verranno piantati cipressi nani.

Dopo le polemiche sulla possibile sostituzione degli alberi secolari con varietà in miniatura (considerate meno ingombranti per le strutture archeologiche), l’amministrazione sembra aver corretto il tiro, sebbene il destino definitivo del verde attorno al monumento resti uno dei temi più caldi dell’agenda urbana del 2026.

