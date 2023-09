Il Centenario del del Beato Luigi Tezza

Lunedì 25 settembre 2023 nella Cappella della grande struttura dell’ospedaliera Madre Giuseppina Vannini (meglio conosciuta come Ospedale Suore di San Camillo) in via Acqua Bulicante a Roma si è svolto il primo appuntamento dei sette in programma per il Centenario del transito in Cielo del Beato Padre Luigi Tezza (1841- 1923) fondatore della Congregazione di suore, Figlie di San Camillo.

La prima giornata è stata dedicata ai medici infermieri e inservienti. Ospiti in questo primo appuntamento la Comunità di San Luca Evangelista, con il Parroco Don Romano De Angelis, accompagnato da tante persone che compongono uno dei Cori della Parrocchia.

Nella bellissima cappella dell’ospedale le suore hanno collocato in un punto ben visibile una grandissima foto del Beato Padre Luigi Tezza, il quale ha appoggiato sul petto una Reliquia, una bolla contenente un pezzettino d’osso del calcagno del Beato. La Santa messa delle ore 18,0 è stata officiata da Padre Pietro Magliozzi, con i concelebranti: il Cappellano Don Suawek, il Parroco della Parrocchia Madre della Misericordia Don Sayu, e Don Romano Parroco di San Luca Evangelista. Da segnalare la bella omelia di Padre Pietro che ha descritto la vita del Beato Padre Luigi Tezza, e i brani musicali eseguiti dai coristi di San Luca.

Notevole l’accoglienza e la perfetta capacità a preparare gli eventi delle 29 suore dell’ospedale guidate da Suor Merlina Madre Superiore della struttura e dalla Postulatrice Suor Bernadete Rossoni. Al termine della Santa Messa a tutti i presenti è stato offerto un sontuoso buffet.

Biografia del Beato Luigi Tezza

Nacque a Conegliano Veneto (TV), il 1º novembre 1841, da Augusto e da Caterina Nedwiedt. A quindici anni entrò come postulante nell’Ordine dei Ministri degli Infermi, a Verona, dove fu ordinato sacerdote il 21 maggio 1864. A Roma, il 17 dicembre 1891, incontrò la futura beata Giuseppina Vannini, insieme alla quale affiancò ai Camilliani una congregazione femminile, fondando la Congregazione delle Figlie di San Camillo.

Il 3 maggio 1900 Luigi Tezza partì per il Perù, con il compito di riformare la comunità camilliana di Lima, dove restò per ventitré anni, dedicandosi all’assistenza dei malati e dei poveri, ricoprendo il ruolo di confessore e direttore spirituale in diverse Congregazioni religiose, e assumendo incarichi istituzionali di rilievo, diventando consigliere del Delegato Apostolico monsignor Pietro Gasparri, futuro Segretario di Stato. Morì a Lima il 26 settembre 1923.

Luigi Tezzi fu beatificato da Papa Giovanni Paolo II il 4 novembre 2001. La memoria liturgica è il 26 settembre.