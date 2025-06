“Il clandestino in prima classe” di Anthony DeSantis ad Arce

Il 21 giugno alle ore 18 presso la Sala Teatro Comunale ad Arce, in piazza Umberto I 31, si terrà la presentazione del libro di Anthony DeSantis Il clandestino in prima classe (Flagship Press).

Nell’incontro che sarà moderato da Stefania Germani oltre all’autore del libro Anthony DeSantis (che si avvarrà dell’interprete Antonietta Graziani) interverranno :

l’assessore alla cultura Alessandro Proia

il sindaco di Arce Luigi Germani

Giuseppe Violetta

Vincenzo Luciani

L’AUTORE

Anthony DeSantis, laureato all’Accademia dell’Aeronautica degli Stati Uniti, ha volato per quasi quarant’anni, prima con l’Aeronautica e poi come pilota di linea.

Ha conseguito anche un MBA (Master of Business Administration) in finanza presso la Columbia Business School ed è stato partner di una società di consulenza finanziaria fino al 2020. È il figlio di Gaetano e vive a Palm City, in Florida, con la moglie Judith.

IL LIBRO

Parigi, 1929. Gaetano “Guy” DeSantis è un immigrato italiano con una vita tranquilla: un lavoro stabile nell’edilizia, una sistemazione confortevole e una relazione nascente con Marie, una giovane cameriera. Ma Guy sogna un futuro in America, insieme al cugino Frank, emigrato là, qualche anno prima.

Così, quando uno sconosciuto bussa alla sua porta dicendo che Frank ha pagato il viaggio in nave per l’America, come rifiutare? Ma c’è una condizione: deve partire immediatamente, senza bagagli e senza salutare nessuno.

Questa storia vera e “dal cuore d’oro” – con la suspense di un classico noir – celebra la decisione di un uomo, presa in pochi minuti, di tracciare un nuovo corso anche per le generazioni a venire, dimostrando che coraggio e onore possono davvero costruire una vita migliore.

