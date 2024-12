Il Comune raddoppia i fondi: boom di voucher sportivi per giovani e persone con disabilità

Quest’anno, ben 5184 famiglie romane potranno usufruire dei fondi messi a disposizione dal Comune per sostenere l’attività sportiva di giovani e persone con disabilità.

Grazie a un’integrazione di un milione di euro, aggiunti al milione e mezzo inizialmente stanziato, il bonus sport del valore di 500 euro è stato esteso a tutti gli aventi diritto. “Abbiamo finanziato la manovra con risorse risparmiate dal nostro assessorato” ha spiegato l’assessore allo sport Alessandro Onorato.

Un sostegno per tutti

Particolare attenzione è stata riservata alle persone con disabilità: “Tutte le 1091 persone con disabilità che avevano richiesto il voucher lo hanno ottenuto” ha sottolineato Onorato. Gli altri 4093 bonus sono stati destinati a ragazze e ragazzi tra i 5 e i 16 anni provenienti da famiglie con un ISEE inferiore a 40.000 euro.

“Non si tratta solo di rispondere a un’emergenza sociale” ha precisato l’assessore, “ma anche di aiutare famiglie che, pur avendo due stipendi, non riescono a sostenere il costo delle attività sportive per i propri figli. Lo sport deve essere un diritto, non un privilegio di pochi, e può diventarlo grazie a un aiuto concreto”.

Consultare la graduatoria

Grazie allo stanziamento aggiuntivo, le persone inizialmente escluse dal finanziamento potranno ora usufruirne. Per verificare se si è tra i beneficiari, è necessario consultare la graduatoria pubblicata sul sito di Roma Capitale.

