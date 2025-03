È in libreria dal 28 febbraio 2025, il “Dizionario di letteratura giovanile. Generi, temi, percorsi, sviluppi” a cura di Angelo Nobile (pp. 320, € 28,00), il primo di letteratura giovanile pubblicato in Italia per il marchio Scholé dell’Editrice Morcelliana.

Il libro sarà presentato in anteprima nell’incontro “Conoscere la letteratura per l’infanzia e l’adolescenza” il 2 aprile alle ore 14.00 nella sala Bolero della Bologna Children’s Bookfair, che si terrà al Centro Fiera di Bologna dal 31 Marzo al 3 Aprile 2025, in collaborazione con la rivista «Pagine Giovani». In compagnia del curatore, interverranno Pier Cesare Rivoltella, professore ordinario di Media e Tecnologie per la didattica presso il Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna, Elisabetta Lippolis di Ibby Italia e Peter Hunt, docente emerito di Letteratura per l’infanzia dell’Università di Cardiff.

Angelo Nobile, docente di Letteratura per l’infanzia all’Università degli Studi di Parma, è già autore di alcuni titoli della collana Saggi come “Nuova pedagogia della letteratura giovanile”; “Storia della letteratura giovanile dal 1945 ad oggi”; “Pedagogia della letteratura giovanile”; “Letteratura per l’infanzia e l’adolescenza”.

L’editoria per bambini e ragazzi oggi in Italia costituisce un settore dinamico e creativo, in continua espansione. Questo libro presenta per la prima volta, attraverso più di 80 lemmi ordinati alfabeticamente, un quadro articolato e composito dell’odierna letteratura per l’infanzia e l’adolescenza, nei suoi elementi costitutivi, nella sua dimensione storica e nelle sue proiezioni future, contemplando anche una pluralità di temi trasversali, con attenzione a tutti i linguaggi della comunicazione.

Bambini terribili, Disabilità, Ecologia, Fantasy, Fiaba, Genere, Media education, Scrivere per ragazzi, Videogiochi: sono solo alcune delle voci presenti affidate a studiosi nazionali e stranieri di varia formazione e appartenenza disciplinare che conferiscono al volume respiro internazionale. Dizionario di letteratura giovanile si pone come opera di taglio interdisciplinare, un agile e funzionale strumento di consultazione, informazione, approfondimento critico.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.