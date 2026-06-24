Il mercato di Talenti cambia pelle: addio barriere, arrivano le vele anti-caldo e le luci a Led

Un mercato rionale che smette i panni del semplice luogo di scambio per trasformarsi in una piazza coperta, da vivere e frequentare anche oltre il tempo della spesa.

È il destino tracciato per la struttura di via Grazia Deledda, cuore pulsante del commercio di prossimità nel quartiere Talenti, pronta a essere rivoluzionata da un radicale intervento di restyling e ammodernamento.

La svolta per gli operatori e per i residenti del quadrante nord della Capitale è arrivata con il via libera formale da parte della giunta del Municipio III al progetto di fattibilità.

Sul piatto c’è un investimento complessivo di oltre 166mila euro, frutto di una sinergia istituzionale: circa 100mila euro arrivano dalle casse della Regione Lazio tramite i fondi per il commercio su aree pubbliche, mentre la parte restante è stata stanziata direttamente da Roma Capitale.

La delibera è stata resa immediatamente esecutiva per consentire agli uffici di accelerare le procedure di gara e aprire i cantieri in tempi record.

Inclusione e accessibilità: un mercato per tutti

Il piano va ben oltre la manutenzione ordinaria ed è stato pensato per restituire al quartiere uno spazio pienamente inclusivo. Il fulcro dei lavori riguarderà infatti l’abbattimento totale delle barriere architettoniche, che oggi rendono complicato l’accesso ai clienti più anziani o con ridotta mobilità.

Oltre a nuove rampe d’accesso, la pavimentazione interna sarà integrata con percorsi tattili pensati per guidare in piena sicurezza i cittadini non vedenti e ipovedenti. Un salto di qualità strutturale che punta a garantire l’autonomia di chiunque decida di frequentare i banchi del mercato.

Sostenibilità e comfort: dalle vele ombreggianti ai Led

L’intervento cambierà anche l’impatto visivo e ambientale dell’area commerciale, con una forte spinta verso la transizione ecologica e il decoro urbano:

Sollievo dal caldo estivo: Per contrastare le ondate di calore e rendere più piacevole la sosta dei clienti e il lavoro degli operatori, verranno installate speciali strutture ombreggianti capaci di mitigare la temperatura nelle aree comuni.

Tecnologia ed efficienza: Lo spazio esterno si doterà di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, mentre l’intera illuminazione sarà sostituita con proiettori a Led, una scelta che garantirà più sicurezza nelle ore serali e un netto taglio dei consumi energetici.

Stop agli allagamenti: Tra le opere idrauliche spicca il rifacimento completo del sistema di raccolta delle acque meteoriche, fondamentale per scongiurare infiltrazioni e i continui allagamenti che si verificano durante le piogge più intense.

Saranno inoltre totalmente rinnovati i servizi igienici e potenziati i punti per la raccolta differenziata dei rifiuti commerciali.

Con l’imminente pubblicazione del bando di gara, per il mercato di Talenti comincia ufficialmente il conto alla rovescia.

L’obiettivo del Campidoglio e del Municipio è chiaro: salvaguardare il valore sociale dei negozi sotto casa, trasformando i vecchi mercati in centri di aggregazione moderni, efficienti e al passo con le esigenze della città contemporanea.

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