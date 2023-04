Il Ministero della Salute ha ospitato la carovana della prevenzione di Komen Italia

Il 21 aprile, tre unità mobili della Carovana della Prevenzione di Komen Italia- nella piazza antistante il Ministero della Salute – hanno offerto gratuitamente visite senologiche, mammografie, ecografie mammarie, visite ginecologiche, ecografie transvaginali e Pap Test in occasione dell’evento “La Salute della donna: garantire equità e appropriatezza delle cure”, organizzata dal Ministero della Salute. Destinatarie dei controlli circa 100 donne in condizioni di maggiore fragilità sociale ed economica, in collaborazione con l’INMP – Istituto Nazionale Salute, Migrazioni e Povertà e la Comunità di S. Egidio. L’iniziativa è realizzata in sinergia con la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS.

Le unità mobili della Carovana della prevenzione dal 4 al 7 maggio si sposteranno al Circo Massimo per l’appuntamento con la Race for the Cure di Roma, la più grande manifestazione al mondo per la lotta ai tumori del seno. La cerimonia di inaugurazione del Villaggio della Salute è prevista giovedì 4 maggio alle 10.30 al Circo Massimo alla presenza delle Istituzioni.

Nel Villaggio della Salute saranno offerti gratuitamente esami diagnostici e consulenze specialistiche in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS che da oltre 20 anni lavora in sinergia con la Komen Italia in iniziative di promozione della prevenzione e della salute femminile.

Nella foto:: Prof. Riccardo Masetti, Fondatore Komen Italia, Prof. Sergio Alfieri, Prof. Ettore Squillaci, Giustiniana Vecchiotti, Komen Italia, Violante Guidotti Bentivoglio, CEO Komen Italia, Dott.ssa Federica Murando, Orazio Schillaci, Ministro della Salute, Dott.ssa Elena Jane Mason, Daniele Piacentini, Direttore Generale Ospedale Fatebenefratelli Isola Tiberina – Gemelli Isola, Dott. Lorenzo Vacca, Dott.ssa Ersilia Biondi, Vincenzo Chioma