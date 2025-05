Il Municipio IV aderisce al circuito solidale ‘La Banca delle Visite’

Il Municipio IV di Roma Capitale aderisce al circuito solidale Banca delle Visite, andando così a rafforzare le attività di welfare sociale e supporto alla cittadinanza più fragile per la tutela della Salute, la promozione di una cultura della Prevenzione e per supportare l’inclusività in ambito sportivo di bambini e ragazzi in situazioni di disagio.

È previsto anche un supporto per visite veterinarie per animali da affezione di persone in difficoltà per evitare l’isolamento sociale e l’abbandono degli animali. Il circuito nazionale Banca delle Visite, gestito dall’omonima Fondazione, aiuta chi non riesce a sostenere prestazioni mediche a pagamento né a prendersi cura della propria salute in tempi brevi ad effettuare visite ed esami presso centri convenzionati a costi calmierati, di cui la Fondazione si fa carico grazie a donazioni e raccolte fondi, attraverso una rete solidale attiva sul territorio.

Con la sottoscrizione del protocollo di intesa, il Municipio potrà così indirizzare alla Fondazione quei cittadini bisognosi che non riescono ad accedere in tempo utile a prestazioni mediche garantendo loro visite di primo accesso ed esami specifici di diagnostica strumentale in modo rapido e gratuito per l’utente fragile. Una collaborazione che rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni e terzo settore a favore della comunità, nel rispetto della dignità di ogni persona.

È possibile sostenere le attività della Fondazione con donazioni liberali da parte di privati, aziende e chiunque voglia aiutare, e anche grazie al supporto derivante da strutture sanitarie e professionisti che possono aderire al circuito mettendo a disposizione visite solidali e listini calmierati.

Per info e approfondimenti: www.bancadellevisite.it

