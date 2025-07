Il Municipio V celebra le radici romane con musica e cabaret sotto le stelle

Una serata magica sotto le stelle, tra risate, musica e orgoglio capitolino: il prossimo mercoledì 16 luglio 2025, Piazzale delle Gardenie si accende con una grande festa popolare dedicata al cuore pulsante di Roma e alle sue radici più autentiche.

L’iniziativa, voluta e finanziata dal Municipio V e organizzata in collaborazione con l’Associazione Lando Fiorini per la Romanità, Il Puff e JF Eventi e Comunicazione, punta a trasformare la piazza in un vero e proprio teatro all’aperto, dove la romanità si racconta e si celebra.

Dalle 19, spazio ai più piccoli con il Mago Babbaleo, che porterà in scena giochi, magie e tanto divertimento in un clima festoso pensato per tutta la famiglia.

Dalle 21, inizia lo show!

Sul palco saliranno alcuni tra i nomi più amati della scena romana:

– Maurizio Mattioli, icona della comicità capitolina,

– la Piccola Orchestra Romana, diretta dal Maestro Alberto Laurenti, per un viaggio musicale tra Rugantino e Califano,

– e i comici Marco Capretti e Marco Passiglia, pronti a far ridere il pubblico con il loro cabaret travolgente.

A presentare la serata sarà Francesco Saverio Fiorini, con la direzione artistica curata dal leggendario Puff, simbolo intramontabile della romanità teatrale e musicale.

“Questa festa è solo l’inizio di una tradizione che vogliamo rendere annuale – spiega il presidente del Municipio V, Mauro Caliste – Vogliamo creare occasioni di incontro e partecipazione che uniscano le diverse anime della città e rilancino la cultura e la memoria popolare del nostro territorio.”

L’appuntamento è per mercoledì 16 luglio a Piazzale delle Gardenie. L’ingresso è gratuito.

