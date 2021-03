Il Parco di Centocelle, un parco a metà

L’associazione Impegno Civico prosegue nelle sue iniziative tematiche per la salvaguardia e la valorizzazione del territorio del V Municipio.

Giovedì 11 marzo 2021, sulla pagina Facebook dell’associazione alle ore 18.00 sarà possibile seguire l’iniziativa durante la quale si parlerà del Parco Archeologico di Centocelle da più punti di vista.

Come scritto nel titolo dell’evento e nell’annuncio dalla stessa Impegno Civico, il parco è un parco a metà, sempre in bilico tra promesse non mantenute, finanziamenti stanziati ma mai utilizzati.

Se ne parlerà con rappresentanti di comitati ed associazioni sempre impegnati per la salvaguardia del parco per permettere ai cittadini di usufruire di questa importante risorsa; relatori di questa parte saranno Emilio Giacomi (Italia Nostra Roma), Alessandro Luparelli (Rete Cinecittà Bene Comune) e Luca Scarnati (PAC Libero).

Se ne ragionerà con esponenti della Regione, del Comune e del Municipio (Giammarco Palmieri, Giovanni Zannola e Nunzia Castello).

Ad aprire la riflessione una breve introduzione di Olga Di Cagno (archeologa e pubblicista, socia di Impegno Civico e di Omnia Urbes, entrambe realtà impegnate nel territorio del V Municipio).

Per seguire l’evento basterà collegarsi alla pagina Facebook di Impegno Civico alle ore 18.00.