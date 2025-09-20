Il Professor Roberto Vecchioni, un Cantastorie che ha lasciato il segno. Un Libro

“E si svegliò / Di un soffio impercettibile / Che appena appena / Se ne accorse il cuore; / E vide il mondo / Fino allora incomprensibile / Avere finalmente un senso / Nelle tue parole..// (Roberto Vecchioni, “L’Amore Mio”, dall’Album “Chiamami ancora Amore”, 2010)

******

“C’è un potere nelle parole. C’è un potere nell’essere in grado di spiegarle, descrivere e articolare ciò che sai, senti e credi riguardo al mondo e a te stesso”. (Tracy Chapman, cantautrice e musicista statunitense)

******

È possibile pensare alla parola come ad un’invenzione dell’uomo (inteso, si capisce, come genere umano)? Una cosa, la parola, diversa, ad esempio, dalla ruota e dal bosone di Higgs che erano già presenti in natura e attendevano solo di essere scoperti, mentre la parola è stata una vera e propria invenzione dell’uomo.

Dunque sembra possibile dare alla domanda delle prime righe una risposta positiva. Così almeno pensa – e scrive – il Professor Roberto Vecchio, Classe 1943, per trent’anni Docente nei Licei e attualmente Professore Universitario, ma soprattutto affermato cantautore (più noto in questa terza veste che nelle prime due). Quello che pensa delle parole, Vecchioni ce lo comunica attraverso le pagine del suo “L’Orso Bianco era Nero, Storia e Leggenda della Parola”, pubblicato quest’anno dalla Piemme Edizioni.

Vecchioni non scrive un Manuale di Linguistica (“Questo libro ha a che fare con la Linguistica come io assomiglio ad un orso bianco o, se preferite, nero”, scrive a scanso di equivoci, nella prima riga del suo Libro). Il suo approccio – sebbene contenga anche un’analisi linguistica – è intimo e coinvolgente, mirato a far innamorare il lettore della parola.

“L’orso bianco era Nero” non è dunque un invito appassionato a scoprire il potere evocativo delle parole. Vecchioni raccoglie ottant’anni di riflessioni, appunti e domande, offrendo a noi che lo leggiamo un’Opera che è più un dialogo che una lezione. Le parole, per lui, sono codici che rivelano emozioni ed esperienze umane, un concetto che invita ad un confronto profondo con il linguaggio. La carriera di Vecchioni è un esempio di come la parola possa essere un ponte tra diverse discipline. Oltre ad essere un autore prolifico, come ho scritto – ha insegnato per oltre trent’anni nei licei e, più di recente in varie università italiane, portando avanti un dialogo costante tra musica, poesia e linguistica.

È lui stesso a spiegare come è nato il suo libro. «Non ho nessuna intenzione di sciorinarvi un’opera corretta, metodica, e men che meno colta, accademica, incomprensibile ai più e infine del tutto inutile a chi sfaccenda pieno di cazzi suoi col tempo che vola. D’altronde non ho neanche voglia di mortificare una scienza (arte?) meravigliosa riducendo tutto all’osso e tirar fuori un “bigino” per deficienti. L’intento è un altro: è quello di farvi innamorare. Avete letto bene! Farvi innamorare della parola».

Continua Vecchioni: «Penserete “questo è matto”. Scommettiamo? Sono i miei ottant’anni d’amore, raccolti da decine e decine di fogli sparsi qua e là nel tempo, stipati in block-notes, quaderni, schemi per lezioni, sghiribizzi personali, letture sottolineate, ricerche notturne, confronti, domande infinite, scoperte mai immaginate da altri, un gioco famelico a sapere e chiarire, un’ubriacatura di luci intermittenti, ipnotiche, fatali, perché più ci entravo in quelle parole, più sentivo una foga irrefrenabile a entrarci, e capivo, comprendevo a pieno la “vera” essenza di tutto, la corposità, la fisicità di quelli che pensiamo solo suoni e invece sono codici risolti perché perfette in noi si rivelino le emozioni, le commozioni nostre e degli altri; le parole sono un groviglio logico di foni, suoni che specchiano l’uomo. Questa era la mia felicità.».

Per orientarsi fra testo e contesto

La carriera di Vecchioni, iniziata negli anni Sessanta come autore di canzoni per artisti affermati, è stata costellata da successi che spaziano dalla musica alla letteratura. Sia i suoi album sia i precedenti libri hanno dimostrato la sua capacità di saper intrecciare musica e parole, prosa e poesia. “L’orso bianco era nero” si inserisce in questo solco, ma con un focus quasi didattico sulla parola.

In un’epoca in cui la rapidità della comunicazione spesso sminuisce il valore della parola, “L’orso bianco era nero” ci ricorda che le parole sono strumenti potenti, capaci di costruire ponti o, al contrario, di edificare steccati. L’ultimo libro del Professor Vecchioni è perciò uno stimolo a riscoprire la bellezza e la complessità del linguaggio, contro il rischio di impoverimento che oggi è quanto mai attuale, per il fenomeno noto come “analfabetismo di ritorno”, per il quale si perdono le competenze di lettura, scrittura e calcolo, acquisite durante il percorso scolastico, e si rischia di diventare “analfabeti funzionali”, ovvero non più in grado di usare attivamente queste competenze e dunque esclusi dalla comunità di cui si fa parte.

Per questo occorre esercitare costantemente la lettura (e la scrittura) e il Libro del Professor Vecchioni assolve diligentemente al compito di tenere desta la nostra intelligenza delle cose e delle persone, attraverso l’uso delle parole.

Ancora qualche riga di parole. Il titolo del Libro di Vecchioni nasce da un dibattito tra Sofisti (Filosofi e Maestri itineranti, attivi in Grecia durante il V Secolo a.C., i quali insegnavano – a pagamento – l’Arte della Retorica e del Ragionamento), ineguagliati campioni nel cambiare il significato delle parole: quello che era bianco, nei loro ragionamenti, poteva, infatti, diventare nero. Il perché di questo Titolo del suo Libro Vecchioni lo spiega, con la chiarezza che, da scrittore gli è propria, qui: https://www.la7.it/in-altre-parole/video/vecchioni-racconta-il-suo-ultimo-libro-lorso-bianco-era-nero-23-03-2025-587617

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.