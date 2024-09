Il rientro a scuola a Roma inizia con fumogeni e slogan contro il governo

Lunedì 16 settembre segna l’inizio ufficiale del nuovo anno scolastico a Roma e nel Lazio, ma in molti istituti della Capitale le lezioni sono già cominciate oggi, 11 settembre, accompagnate da un’ondata di proteste.

Gli studenti, aderendo alla mobilitazione lanciata dalla Rete degli studenti medi del Lazio, hanno fatto sentire la loro voce con striscioni, slogan e fumogeni, lanciando un messaggio chiaro: “Facciamo cadere il governo per ricostruire le scuole”.

Le manifestazioni si sono diffuse davanti a numerosi istituti di Roma, dal liceo Cavour in via delle Carine, al Plinio Seniore di via Montebello, fino all’Istituto Cristoforo Colombo in via Panisperna.

I temi della protesta sono molteplici: dal caro-scuola all’autonomia differenziata, fino al conflitto israelo-palestinese e alla lotta contro “la repressione del fascismo”.

“Siamo e saremo opposizione a questo governo che, da due anni dal suo insediamento, ha svelato la sua matrice fascista con metodi di censura e leggi repressive,” dichiarano gli attivisti. “Le organizzazioni neofasciste stanno cercando di conquistare spazio nelle strade e nelle scuole, ma noi le libereremo.”

Nel frattempo, mentre alcuni studenti già manifestano nelle scuole, l’Ufficio scolastico regionale del Lazio è al lavoro per garantire che tutto il personale docente sia pronto per il ritorno ufficiale in classe. Anna Paola Sabatini, direttore generale dell’Usr, assicura che le nomine dei docenti per Roma e provincia saranno completate entro il 13 settembre.

“Siamo consapevoli che alcune scuole hanno adottato calendari diversi, con lezioni già iniziate dal 9 settembre,” ha dichiarato. “Tuttavia, tutti i docenti saranno nominati entro il termine stabilito per assicurare un avvio ordinato delle attività didattiche, indipendentemente dal calendario scelto dalle singole scuole.”

